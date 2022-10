Le grand favori pour le Ballon d'Or s'appelle Karim Benzema. Il décrochera peut-être ce lundi 17 octobre le titre officieux de meilleur joueur du monde. L'attaquant des Bleus et du Real Madrid a réalisé une saison exceptionnelle : champion d'Europe et champion d'Espagne en club. Il a encore été décisif contre Barcelone lors du clasico (3-1). Tout semble lui sourire cette saison.

Aujourd'hui, il est considéré comme un héros auprès des jeunes de Bron, près de Lyon, où il a tapé ses premiers ballons. À 50 mètres de la maison de ses parents, le stade Léo-Lagrange a vu le potentiel nouveau Ballon d'Or inscrire ses premiers buts pour le SCBT, le Sporting Club Bron Terraillon. Les enfants du quartier rêvent désormais de suivre les pas de l'attaquant madrilène. "Je pense qu'il a bien joué, il a bien appris à Bron Terraillon", estime un jeune garçon. "C'est très bien d'avoir un Ballon d'Or. J'aimerais être comme Karim Benzema, footballeur pro, c'est mon rêve. Il faut faire tout comme lui", ajoute un autre.

Dans quelques jours, une fresque avec le visage de Karim Benzema ornera l'entrée du vestiaire de Bron Terraillon. Fouzi, éducateur auprès de jeunes, se sert presque tous les jours de l'exemple d'un gamin qu'il a vu s'épanouir, naître et grandir ici. "Je leur dis que, quand même, on a Karim Benzema. Il faut prendre exemple sur ces gars-là, on peut réussir aussi. Avec le travail, la persévérance, dans l'avenir, il y aura d'autres pépites", espère-t-il. En cas de consécration, si son agenda le permet, Karim Benzema a promis de revenir présenter son Ballon d'Or au SCBT, dans un stade qui pourrait prochainement porter son nom.

