Les infos de 18h - Coupe du monde 2022 : les Pays-Bas, premiers qualifiés pour les quarts de finale

On connaît le premier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde au Qatar. Il s'agit des Pays-Bas. C'est une vraie leçon de réalisme et de pragmatisme que les Pays-Bas ont infligé, 3 à 1, aux États-Unis. Le match a débuté par l'ouverture du score de Memphis Depay, à la 10ᵉ minute. L'attaquant du FC Barcelone, ex-Lyonnais, a repris parfaitement un centre, sans trembler, dans la surface de réparation. C'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas.

Juste avant la mi-temps, le même but a été inscrit sauf que Daley Blind est à la réalisation. Les États-Unis ont été résilients et sont revenus dans la rencontre avec un but de Haji Wright. Mais quelques minutes après la réduction de l'écart, c'est Denzel Dumfries, déjà double passeur décisif, qui reprend de volée un centre pour le troisième but hollandais.

Une prestation aboutie et qui confirme encore une fois que les Pays-Bas seront de vrais clients pour la suite de la compétition. Ils font partie de l'autre partie de tableau et si l'équipe de France rencontre les Pays-Bas, ce sera forcément en finale.

À écouter également dans ce journal

Coupe du monde - L'équipe de France va rencontrer la Pologne, dimanche 4 décembre, en huitième de finale de la compétition.

Coupure d'électricité - Emmanuel Macron a invité les Français à ne "pas paniquer" face aux risques de coupures d'électricité cet hiver. Si la consommation est baissée de 10%, les coupures pourraient être évitées.

Justice - Un homme de 39 ans, a été battu à mort par des villageois dans les Alpes-Maritimes, après des accusations de cambriolage. Sa femme témoigne au micro de RTL : "Je le vis très très mal, c'est horrible."

