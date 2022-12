Les Argentins, double champions du monde (1978, 1986) et les Néerlandais, trois fois finalistes mais jamais couronnés (1974, 1978, 2010), s'avancent en favoris des deux premiers 8es de finale, respectivement face à l'Australie (20h) et aux États-Unis (16h). Mais cette Coupe du monde au Qatar a déjà réservé suffisamment de surprises pour qu'ils ne doivent pas s'estimer qualifiés trop tôt pour les quarts, où ils se retrouveraient.

Lionel Messi et ses coéquipiers, surtout, ont d'ailleurs eu droit à un rude avertissement sans frais lors de leur entrée en lice, avec une stupéfiante défaite contre l'Arabie Saoudite (2-1). L'Albiceleste a ensuite retrouvé ses esprits - et son football - en dominant le Mexique et la Pologne chaque fois sur le score de 2-0. Elle a été bien inspirée, puisque la 1re place de groupe lui a évité de tomber dès les 8es sur l'équipe de France.

En face, l'Australie jouera le deuxième 8e de finale de son histoire, 16 ans après une courte défaite (1-0) face aux futurs champions du monde italiens. Inspirés en début de match face aux Bleus, les Socceroos se sont finalement inclinés4-1 avant de remporter leurs deux matches face à la Tunisie et le Danemark par 1-0.

Pays-Bas - USA, affiche entre invaincus

Le premier 8e semble sur le papier plus équilibré entre deux équipes invaincues. Les Hollandais ont dominé le Sénégal (2-0) et le Qatar (2-0), concédant entre temps un nul (1-1) face à l'Équateur. Ils comptent une nouvelle fois sur leur pépite Cody Gakpo, auteur de trois buts, pour tromper une défense américaine qui n'a encaissé qu'un but, face au Pays de Galles (1-1).

Les Christian Pulisic, Thimothy Weah, Weston McKennie ou Sergino Dest ont ensuite tenu en échec l'Angleterre avant de décrocher leur qualification face à l'Iran (1-0). Les USA disputent leur cinquième 8e de finale en huit éditions depuis 1994. Ils ont atteint les quarts une fois, en 2002.

Coupe du monde : le programme du 3 décembre

16h00 : Pays-Bas - États-Unis

20h00 : Argentine - Australie

