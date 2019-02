publié le 12/02/2019 à 18:47

Quel meilleur endroit que le "Théâtre des rêves", le surnom du stade d'Old Trafford de Manchester United, pour enfin briser la malédiction des blessures et le plafond maudit des 8e de finale en Ligue des champions depuis deux saisons ? Le PSG de Thomas Tuchel, privé de ses stars Neymar et Edinson Cavani, joue une partie de son avenir européen, mardi 12 février (21h00).



Pour espérer survivre en Coupe d'Europe jusqu'au printemps, Paris devra d'abord mettre fin à un cauchemar qui ne cesse de s'éterniser : une série de forfaits majeurs en cascade et un complexe tenace face aux géants du continent.

Barcelone en 2017, Real Madrid en 2018... Depuis deux saisons, le PSG est resté bloqué aux portes du Top 8 européen. Avec à chaque fois une élimination sans les honneurs. Jamais deux sans trois face à Manchester United ?

À écouter également dans ce journal :

Convoyeur de fond interpellé - Disparu avec plus de 3 millions d'euros, Adrien Derbez a été interpellé à Amiens. L'homme de 28 ans s'était volatilisé à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, quelques minutes après avoir déposé deux collègues.



Violences et antisémitisme - L'hémicycle debout et les parlementaires unis. C'est l'image du jour à l'Assemblée Nationale. Les huit présidents de groupe étaient aux côtés du président de l'Assemblée Richard Ferrand pour son entrée dans l'hémicycle. C'est assez rare, mais aujourd'hui majorité et opposition avaient décidé de marquer les esprits, ensemble.



Radars - Y aura t-il deux fois plus d'amendes pour excès de vitesse dans les années qui viennent ? C'est ce que craint le sénateur Hervé Maurey. Documents à l'appui, le centriste assure que l'État mise sur un bond des recettes liées aux radars.