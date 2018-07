publié le 30/06/2018 à 08:00

C'est le charme et la cruauté des matchs "couperet". À 16 heures la France rencontre l’Argentine pour le compte des 8èmes de finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie.



Ce duel entre deux nations championnes du monde se déroulera à Kazan. Un duel de grands qui ont tous deux montré beaucoup d'insuffisances au premier tour. Notamment les Argentins, qui sont passés par un trou de souris après avoir été corrigés par la Croatie (3-0). Les Bleus devront faire sans Benjamin Mendy, forfait pour cette rencontre.

Côté confiance des supporters, 55% des Français croient en la qualification tricolore selon notre Baromètre Odoxa-Groupama pour RTL. Mais le premier tour a entaché l'image de l'équipe qui a perdu 12 points pour tomber à 50 % d'opinion favorable. Deux tiers des sondés pensent désormais que la France a peu de chance de remporter la Coupe du Monde.



À écouter également dans ce journal

Fait divers : le tribunal correctionnel de Besançon a relaxé un prévenu accusé d'abus sexuel sur un mineur de moins de 14 ans. L'audience a tourné autour du consentement de l'adolescent, et surtout de la connaissance par l'adulte de son âge réel.



Météo : c'est le premier épisode caniculaire de l'été. Il va toucher ce samedi 30 juin le département du Rhône et plus particulièrement l'agglomération lyonnaise. Vigilance Orange donc, dès le matin, avec des températures qui grimperont jusqu'à 34 ou 35° dans l’après-midi.



Société : un million de personnes ont prévu de prendre le train le week-end prochain, alors qu'un nouvel épisode de grève se prépare à la SNCF. Il s'agira du premier grand flot de départs en vacances. La CGT et Sud-rail ont décidé de poursuivre le mouvement. 8 TGV sur 10 seront assurés vers les destinations de vacances.