Les actualités de 6h30 - Coupe du Monde : "On doit le faire", assure Giroud

et La rédaction numérique de RTL

publié le 10/07/2018 à 08:23

Impossible de passer à côté de la grande actualité de ce mardi 10 juillet. La France affronte la Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde. Dans le stade de Saint-Pétersbourg, 2.500 fans tricolores seront amassés afin de soutenir les hommes de Didier Deschamps. Le premier d'entre eux y sera également car Emmanuel Macron fera le déplacement.



Cette demi-finale c'était l'objectif affiché de l'équipe de France, sans vouloir s'avancer au-delà car le Brésil était censé se dresser sur la route des Bleus en demi-finale. Mais dans cette Coupe du Monde renversante, c'est la Belgique avec ses nombreux talents qui se présente, avec des arguments à même de faire chuter l'équipe de France. "C'est un match particulier, on a des Belges qui évoluent avec nous en club", plante Olivier Giroud.

"Il y a une grosse rivalité entre la France et la Belgique. Ce sera difficile mais je pense qu'on va le faire. On doit le faire", annonce le coéquipier d'Eden Hazard à Chelsea. La France espère ainsi se qualifier pour une troisième finale en 20 ans. Ce qui ferait d'elle l'équipe la plus régulière sur cette période.

À écouter également dans ce journal

Coupe du Monde - Acheter un maillot de l'équipe de France de football est devenu quasiment impossible. Les magasins sont en rupture de stocks.



Coupe du Monde - Pour la première fois depuis le début de la compétition, un écran géant sera placé sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris, où 20 000 personnes sont attendues.



Politique - Retour sur le discours d'Emmanuel Macron devant les parlementaires réunis en congrès lundi 9 juillet.



Tour de France - L'équipe BMC a remporté le contre-la-montre par équipe lundi 9 juillet, et c'est le belge Greg Van Avermaet qui endosse le maillot jaune.