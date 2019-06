et Bénédicte Tassart

publié le 02/06/2019 à 18:26

Ils sont fiers les Boliviens. Ce dimanche 2 juin, à Nantes (21h00), ils affronteront en match amical, les champions du monde. Si pour les Bleus, ce match n'est pas le plus important sur le plan des résultats, il y a quand même des enjeux importants pour les hommes de Didier Deschamps.



Face à cet adversaire inédit, l'objectif est simple : la victoire pour entretenir la confiance. Didier Deschamps espère relancer des joueurs éreintés par une longue saison dans leur club respectif. "Certains ont moins joué, d'autres plus, certains ont quelques petites fatigues. On va gérer ça, ce match là nous sert aussi à amener l'ensemble des 23 joueurs au meilleur de leur forme pour le match en Turquie", a déclaré le sélectionneur des Bleus.

L’équipe de France affrontera donc la Turquie le 8 juin, puis Andorre : deux matches de qualifications qui devront propulser les Bleus sur la route de l'Euro 2020.

À écouter également dans ce journal

Hommage - "Un grand intellectuel qui a su mettre son érudition au service de tous..." Emmanuel Macron rend hommage dimanche, à Michel Serres, philosophe décédé samedi à l'âge de 88 ans. Sur les réseaux sociaux, des milliers, anonymes ou non, ont cité des réflexions de cet humaniste, éternel optimiste.



Justice - La réplique de Neymar ne s'est pas fait attendre. Le footballeur brésilien est accusé de viol par une jeune femme qui a déposé plainte à Sao Paulo. Les faits se seraient déroulés début mai à Paris. La plaignante accuse la super star du PSG d'avoir fait usage de violence pour avoir une relation sexuelle sans son consentement.



Italie - Grosse frayeur à Venise : un paquebot de croisière géant hors de contrôle a heurté un quai et un petit bateau touristique en s'amarrant près de la Place Saint-Marc. Le moteur du MSC Opéra, qui transportait plus de 2.600 passagers, est tombé en panne.