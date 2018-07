publié le 12/07/2018 à 18:35

Les Bleus ont repris le chemin de l'entraînement aujourd'hui pour préparer leur finale contre la Croatie. Les Croates qui ont décroché leur qualification hier soir en battant l'Angleterre 2 buts à 1. Des adversaires face auxquels la France part favorite sur le papier. Mais pas question de pêcher par excès de confiance. Les Bleus connaissent le goût amer d'une défaite en finale pour l'avoir vécue il y a deux ans. Ils se sont entraînés cet après-midi à Istra.



Et ce 12 juillet, il y a tout juste 20 ans, la France était championne du monde. Zidane et les siens décrochaient la première étoile du foot français face au Brésil. Jamel Debbouze avait 23 ans et il en garde un souvenir ému.

"98 a tout changé. On criait 'Zidane président'. Le Front national était au plus bas, il y avait un gouvernement de cohabitation ; Jospin faisait un très beau boulot. On adorait Chirac alors que bon... C'était une époque bénie, les planètes étaient alignées et puis on est champions du monde. On se jetait tous dans les bras les uns les autres. C'était formidable. Ce qu'il en restera, c'est qu'on sait tous au fond de nous qu'il y a du bon partout".

À écouter également dans ce journal

Société - Les seniors sont de plus en plus nombreux à travailler. Le taux d'emplois a bondi en dix ans et désormais, les plus de cinquante ans représentent presque un tiers des actifs.



International - L'OTAN sort renforcée de son dernier sommet. Emmanuel Macron se veut rassurant sur l'avenir de l'Alliance et contrairement aux rumeurs, il affirme que Donald Trump n'a jamais agité la menace d'un retrait.



International - Plus de 600 migrants sont morts noyés en Méditerranée ces quatre dernières semaines, selon les chiffres de Médecins sans frontières.



Tour de France - Dan Martin s'est imposé à Mur-de-Bretagne, devant le Français Pierre Latour. Pas de changement au général, le maillot jaune est toujours sur les épaules de Greg Van Avermaet.