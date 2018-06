Le but en or signé Laurent Blanc a tout changé face au Paraguay en 1998

Franck Leboeuf (50 ans). Après être passé par la case consultant, le défenseur s'est lancé dans la comédie et joue au théâtre, au cinéma et dans des téléfilms

Marcel Desailly (49 ans). L'ancien défenseur vit la plus grande partie de l'année au Ghana et exerce de temps à autre en tant que consultant pour beIN Sports

Lionel Charbonnier (51 ans). L'ancien gardien de but est devenu consultant et a rejoint la chaîne hippique Equidia en 2018

Fabien Barthez (46 ans). Le gardien de but est devenu pilote automobile et a même couru les 24 Heures du Mans en 2016

Le 12 juillet 1998, l'équipe de France montait sur le toit du monde, pour la première (et seule fois) de son histoire. Étaient présents sur la pelouse du Stade de France lors de la finale face au Brésil (3-0) Fabien Barthez, Lilian Thuram, Marcel Desailly, Frank Lebœuf, Bixente Lizarazu, Didier Deschamps, Christian Karembeu, Emmanuel Petit, Zinédine Zidane, Youri Djorkaeff, Stéphane Guivarc'h mais aussi Alain Boghossian, Patrick Vieira et Christophe Dugarry remplaçants.





Vingt ans après, certains sont consultants, commentateurs sportifs, entraîneurs, d'autres se sont éloignés des terrains comme Frank Lebœuf devenu comédien. Parmi les plus médiatiques, Zinédine Zidane est devenu entraîneur du Real Madrid, poste qu'il vient tout juste de quitter, et Didier Deschamps sélectionneur de l'équipe de France depuis 2012.



Les héros de cette épopée fantastique, dont vous pouvez retrouver les matches de légende ici, seront à nouveau réuni ce mardi 12 juillet pour un match de légende.