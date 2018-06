Hermes House Band - I Will Survive - official video

publié le 29/06/2018 à 11:32

20 ans déjà. Le 12 juillet 1998, les Bleus marquaient trois fois contre le Brésil pour graver la victoire dans l'Histoire. Pour l'étoile sur le maillot. Pour offrir la Coupe du Monde aux Français. Le lendemain, ils ont dévalé les Champs-Élysées sur un char au rythme des slogans tels que "et un, et deux, et trois zéro", "On est les champions" ou "Zizou, Zizou, Zizou".



Et toute la France s'est déchaînée sur la chanson phare du Mondial organisé dans l'hexagone : I Will Survive, de Gloria Gaynor, reprise par le Hermes House Band.

À cette époque, les filles portaient des colliers ras-du-cou, les tops s'arrêtaient au-dessus du nombril et les jeans étaient délavés. Cette année là, c'est tout un monde musical qui passait en boucle sur le Hit Machine, de Hélène Ségara à Stomy Bugsy.

À l'occasion de l'anniversaire de la victoire française, la rédaction a retrouvé les 24 titres qui trustaient les meilleures ventes. Parmi eux, Believe de Cher, La Tribu de Dana de Manau ou encore Tellement je t'aime de Faudel. On vous laisse vous replonger avec nostalgie dans la suite de la playlist en tête d'article.