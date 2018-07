publié le 10/07/2018 à 13:31

C'est l'information principale de cette journée du mardi 10 juillet. Il faudra battre les Diables rouges pour obtenir une place au paradis. La France affronte la Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde. À 20 heures, la France du football aura les yeux rivés sur Saint-Pétersbourg, où quelque 2.500 Français sont déjà présents pour soutenir les Bleus, et bouillent d'impatience.



"On se disait sur le trajet, est-qu'on n'est pas déjà sur la finale avant l'heure ?", confie à RTL un supporter. "Les Français chantent avant le match, nous on chante après", taquine un Belge présent aux alentours. "Ça va être serré et la France va gagner aux penaltys, mais je ne suis pas sûr", annonce Joris, 9 ans. "Allez les Bleus", lance-t-il.

Côté VIP, il y aura l'embarras du choix. Emmanuel Macron fait le déplacement. Omar Sy, Nagui et Pamela Anderson, compagne d'Adil Rami, seront en tribune.

