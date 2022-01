Lens-Marseille : les Sang et Or vont battre l'OM, annonce Florian Gazan

Lens-Marseille : les Sang et Or vont battre l'OM, annonce Florian Gazan

Tous les samedis dans le journal de 7h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari foot avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 22 janvier 2022, il l'annonce dans sa "Grosse cote" : Lens va s'imposer contre Marseille dans la soirée (21h) pour le compte de la 22e journée de Ligue 1.

Les Sang et Or avaient d'ailleurs été les premiers à faire tomber l'OM cette saison, "fin septembre au stade Vélodrome (2-3) après un match fou, rappelle le chroniqueur. Cette défaite avait fait mal à la tête de Marseillais, qui avaient à nouveau perdu dans la foulée contre l’autre équipe du Nord, Lille".

"D’ailleurs, statistique pas vraiment rassurante pour les Olympiens avant de se rendre à Bollaert : depuis deux ans, ils n’ont plus battu une équipe du Nord (quatre défaites, deux contre Lens, deux contre Lille et trois matchs nuls. 'Bienvenue chez les Chtis', pour l’OM ce n'est pas une comédie, c’est un film d’horreur. Et ce qui n’est pas rassurant, c’est que depuis un an les Lensois n’ont perdu qu’un seul match à la maison".

Pour gagner un match, l’idéal ça reste quand même de marquer des buts Florian Gazan

L’OM est toutefois la troisième meilleure équipe à l’extérieur cette saison avec 20 points pris, seulement deux de moins que le PSG, "et possède même la deuxième meilleure défense d’Europe derrière Manchester City avec un match sur deux de championnat joué sans prendre de but. Dire qu’avec Sampaoli, le coach argentin, on nous annonçait un jeu spectaculaire tourné vers l’avant, au final, la devise de l’OM depuis quelques semaines, c’est pas 'Droit au but' mais 'Droit au bus devant notre gardien'".

"Or, pour gagner un match, l’idéal ça reste quand même de marquer des buts, conclut Florian Gazan. Et à ce niveau-là, ça coince: sur les 10 dernières journées de Ligue 1, l’OM marque un but par match, là où sa moyenne était de deux sur les 10 premières. C’est ce qu’on appelle une baisse de régime... et je ne parle pas de Dimitri Payet, irréprochable cette saison, meilleur buteur et passeur de Marseille pour le moment (sept buts, sept passes). Le problème, c’est les autres, notamment le supposé 'Grantattakan', le Polonais Milik : un seul but en 11 matchs".