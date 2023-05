Le PSG à la rencontre des clubs amateurs d'Île-de-France

El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaïre-Emery jeudi 4 mai 2023 auprès des jeunes du club amateur de la Salésienne de Paris.

Une session à revivre en immersion et à écouter en podcast.

Pour cette troisième édition du Club Tour PSG, Paris s'est déplacé sur les 10 terrains de 10 clubs amateurs de la région parisienne. Deux semaines à la rencontre de jeunes joueurs âgés de 10 à 13 ans. Une expérience immersive et unique avec équipements aux couleurs du PSG, et ateliers inspirés des entraînements professionnels.

Jeudi 4 mai 2023, Paris s'est rendu à la Salésienne de Paris, dans le 17e arrondissement. Pour l'occasion, des joueurs issus de la formation rouge et bleue étaient présents comme Warren Zaïre-Emery, El Chadaille Bitshiabu, Younes El Hannach, Louis Mouquet ou encore Océane Toussaint et Eden Le Guilly, joueuses de l'équipe U19. Au programme : participation à l'entraînement et échange avec les enfants sur l'exigence du monde professionnel.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info