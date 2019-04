et Maxime Desvallées

Le Paris Saint-Germain pourrait enfin être titré dimanche 21 avril. Soit en cas de victoire contre Monaco (21h) au Parc des Princes si Lille s'est imposé à Toulouse dans l'après-midi (15h). Et même avant le coup d'envoi de son match en cas de défaite ou de nul du Losc sur la pelouse du TFC.



S'ils peuvent encore mathématiquement coiffer les Parisiens pour le titre, les Lillois regardent surtout dans leur rétroviseur. Un nouveau succès leur permettrait de conforter un peu plus leur 2e place, synonyme comme la 1re de qualification directe pour la prochaine phase de poules de la Ligue des champions. Le 3e devra peut-être en revanche passer par deux tours préliminaires pour s'inviter à la table des grands. Jamais simple.

Avant cette 33e journée (sur 38), Lille compte 8 points d'avance sur Lyon, toujours installé sur cette dernière marche du podium que convoite aussi Saint-Étienne (4e), Marseille (5e), voire, plus secrètement, Montpellier (6e), Reims (7e) et Nice (8e). Après deux déroutes contre Dijon et Nantes, l'OL doit vite réagir. Il reçoit Angers (12e) en ouverture de cet épisode charnière, vendredi 19 avril (20h45).

Un Guingamp-OM qui vaut cher

Revenus à 3 longueurs des Lyonnais, les Verts de Saint-Étienne se rendent à Reims dimanche 21 avril (17h). Pour les Marseillais, le programme du week-end offre un délicat déplacement à Guingamp (19e), engagé dans une terrifiante course au maintien avec Caen (20e) et Dijon (18e). Les Normands sont attendus à Nice, les Bourguignons ouvrent le bal face à Rennes (10e). Après cette journée, il n'en reste plus que cinq.

L1 - 33e journée : le programme

Vendredi 19 avril :

19h00 : Dijon - Rennes

20h45 : Lyon - Angers



Samedi 20 avril :

17h00 : Guingamp - Marseille

20h00 : Nice - Caen

Nîmes - Bordeaux

Strasbourg - Montpellier



Dimanche 21 avril :

15h00 : Nantes - Amiens

Toulouse - Lille

17h00 : Reims - Saint-Etienne

21h00 : PSG - Monaco