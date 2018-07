publié le 26/06/2018 à 18:20

La décision du comité exécutif de l'UEFA a été confirmée mardi 26 juin à l'AFP. Le comité autorise la vente d'alcool dans les stades dès la saison prochaine en Ligue des champions et en Europa League, "sans imposer cette vente et cette distribution".



Ce changement dans les règlements est valable pour les compétitions qu'elle organise, "dans le respect des législations locale et nationale". Pour la France, cela signifie qu'aucun changement concret n'est à attendre, puisque dans le cadre de la loi Évin, l'alcool est interdit à la vente dans les enceintes sportives. Cette autorisation donnée par l'UEFA concerne l'intérieur et les abords immédiats des stades.

D'après l'instance, "l'organisateur du match doit, lors de la définition de la politique de vente et de distribution avant chaque match, tenir dûment compte du profil des supporters qui assisteront au match et des risques associés".



Les supporters favorables à cette nouvelle mesure

La nouvelle a été accueillie favorablement par des associations de supporters. "Les supporters de football se sont longtemps sentis traités de manière injuste vis-à-vis des supporters d'autres sports, et notamment du rugby. Ce n'est pas le sport suivi qui commande le bon ou le mauvais comportement d'un supporter" pour Ronan Evain, le responsable de Football supporters Europe (FSE), un réseau rassemblant des supporters de plus de 40 pays.