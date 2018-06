publié le 14/06/2018 à 04:31

Une majorité de Français sont favorables à une hausse du prix de l'alcool pour les besoins de la santé publique, d'après un sondage OpinionWay* publié jeudi 14 juin par la Ligue nationale contre le cancer.



Interrogés sur diverses mesures pour limiter la consommation d'alcool, 54% des sondés se sont dits "favorables" ou "très favorables" à "une augmentation du prix des produits contenant de l'alcool comme pour les produits du tabac". Ils sont 45% à y être "plutôt pas favorables" ou "pas du tout favorables".

58% adhèrent à l'idée d'une "taxation sur les produits contenant de l'alcool pour compenser les dépenses de santé liées à la consommation d'alcool", contre 40% qui y sont hostiles. Ce sont les plus jeunes (18-24 ans) qui sont le plus favorables au renchérissement de l'alcool.

Plus de prévention et d'information

Les autres mesures proposées à l'occasion de ce sondage remportent cependant une adhésion encore plus importante. "Le renforcement de la prévention chez les jeunes" fait presque l'unanimité (92% favorables, 6% défavorables).



"Un étiquetage sur les boissons alcoolisées mentionnant les risques liés à la consommation d'alcool" est plébiscité par 81% des sondés, tandis que 18% y sont opposés.



Enfin, "l'interdiction totale de la publicité pour les produits alcoolisés y compris sur internet" est approuvée par 71%, et désapprouvée par 28%.



*Sondage réalisé en ligne les 23 et 24 mai auprès de 1.004 personnes de 18 ans et plus.