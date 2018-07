Kylian Mbappé, l’envie de se battre et d’en montrer aux autres

publié le 07/07/2018 à 14:06

Avec un thème aussi marqué par l’élément Feu, et surtout par un Mars à l’ascendant, Kylian Mbappé avait, déjà à la naissance, toutes les chances de devenir un bon sportif. Mars à l’ascendant, c’est la garantie d’être le plus rapide d’entre tous, d’avoir une belle énergie qui ne s’épuise pas facilement et c’est aussi l’assurance d’avoir la compétition dans le sang. L’envie de se battre et d’en montrer aux autres ! En réalité, le monde extérieur dans son ensemble est en quelque sorte un rival à affronter.



D’après la tradition, le Sagittaire est aussi un signe qui fait de bons sportifs, ceux qui aiment le jeu et dont le but est autant de s’amuser que de gagner : là il ne s’agit plus de rivalité comme avec Mars. Toutefois, on retrouve toutes ces qualités et d’autres encore dans le thème de pas mal de monde, sportifs ou entrepreneurs, alors qu’est-ce qui fait que Kylian Mbappé est exceptionnel dans son domaine, qu’est-ce que sa naissance lui a donné de plus que les autres ?



Déjà, être né dans une famille de sportifs, ça aide : le destin le place exactement à l’endroit où il devait être pour développer son talent, cela n’arrive pas à tout le monde, hélas. En outre, plusieurs éléments convergent : non seulement Mars à l’ascendant et le Soleil en Sagittaire sont importants mais plus encore, Kylian Mbappé possède aussi une jolie conjonction entre Mercure et Pluton qui lui donne quelque chose d’extrêmement précieux : il a la vista.

Une forme de clairvoyance dans le jeu

Ce n’est pas un sens inné de la stratégie comme pourrait l’avoir un sportif né sous le signe de la Vierge, par exemple. Non, Kylian Mbappé possède en fait une forme de clairvoyance dans son domaine, celui du jeu, qui n’est pas banale. Certes, beaucoup de joueurs ont de l’instinct, ou sont tellement bien entraînés que leurs automatismes font tout le boulot.



Kylian Mbappé a tout cela, plus la vista ! C’est comme s’il savait, s’il visualisait une action avant qu’elle ne se développe : elle se dessine dans sa tête sans qu’il l’ait cherché et il n’a plus qu’à suivre le schéma : pas d’effort à faire, juste celui d’accélérer et c’est, physiquement, son point fort avec Mars à l’ascendant.

RTL vous recommande Coupe du Monde 2018 : résultats, calendrier et infos pratiques

Mais il ne faut surtout pas oublier que son ascendant occupe le signe de la Balance. Non content d’être extrêmement doué, il possède aussi quelques qualités de ce signe d’Air, très tourné vers les autres : un besoin d’harmonie, un souci de beauté, d’esthétique et parfois l’esprit d’équipe. C’est même un des traits de caractère principaux de la Balance que d’aimer le travail en équipe.



Toutefois, à cause de la présence de Mars dans ce signe, conjointe à son ascendant, l’esprit d’équipe n’est peut-être pas toujours au rendez-vous. Comme Kylian est très réactif, il suffit qu’un "collègue" lui fasse une entourloupe, même minime, pour qu’il le traite en ennemi.



C’est vraiment son problème : il a grand besoin des autres, il n’existe pas sans l’équipe, et parfois il les traite plus comme des ennemis que comme des alliés.