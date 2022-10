Karim Benzema : pourquoi le Ballon d'Or 2022 joue toujours avec un bandage à la main droite

Le voilà définitivement dans la légende du football. À 34 ans, Karim Benzema a décroché le Ballon d'Or 2022, lundi 17 octobre, rejoignant au palmarès Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinédine Zidane (1998). L'avant-centre du Real Madrid et des Bleus, vainqueur cette saison de sa cinquième Ligue des champions, succède à Lionel Messi, encore sacré lors des deux précédentes éditions.

Vous l'avez sans doute remarqué mais ne savez pas forcément pourquoi : l'ancien joueur de l'OL joue systématiquement avec un bandage autour de la main droite. Ce n'est ni ponctuel en raison d'une récente blessure, ni une superstition et encore moins un style qu'il souhaite se donner : Benzema souffre d'une fracture d'un doigt mal soignée en janvier 2019, lors d'un match contre le Bétis Séville.

Son entraîneur de l'époque, l'Argentin Santiago Solari, n'avait pas très envie de voir son attaquant se faire opérer et être absent au moins deux semaines. Benzema décline donc l'opération. Le problème est que l'os s'est mal consolidé et condamne le joueur à porter aujourd'hui un bandage pour atténuer la douleur et éviter tout choc.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info