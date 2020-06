Jean-Pierre Papin devient l'entraîneur du club de Chartres (N2)

publié le 03/06/2020 à 15:19

Jean-Pierre Papin, ex-footballeur français, entraînera le club de Chartres à la saison prochaine, plus deux années en option. Évoluant actuellement en National 2, l'objectif du C'Chartes Football sera de passer en National 1 grâce l'ancien Ballon d'or. Le meilleur buteur français et Ballon d'or 1991, arrivera ce mercredi 3 juin à Chartres.

Papin, 56 ans, a débuté sa carrière d'entraîneur en dirigeant l'équipe du bassin d'Arcachon (DH). Il fait ensuite remonter (2005-2006) de L2 en L1 le RC Strasbourg (L1) avant de rejoindre, le RC Lens (L1) avec lequel il est relégué en Ligue 2 lors de la saison 2007-2008. C'est Jean-Guy Walemme qui lui avait alors succédé. Il a été récemmet consultant pour la télévision et continue avec son association "Neuf de Coeur, créée en 1996 pour aider les enfants lésés cérébraux comme Emily, l'un de ses enfants.

Jean-Pierre Papin a indiqué qu'il allait abandonner ses fonctions sur la chaîne BeIN le week-end mais s'est laissé une porte ouverte pour la semaine.

La saison de N2 ayant été interrompue à cause du coronavirus, le club de Chartres a prévu des rencontres de préparation contre Blois, Boulogne Côte d'Opale, Créteil Lusitanos, l'Académie Football de Bobigny, Cholet et enfin Oissel.

"Oui, on est d'accord avec le président, Gérard Soler, depuis un petit mois", a confié Jean-Pierre Papin au quotidien l'Echo Républicain. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un vrai projet avec des ambitions. Quand tous les ingrédients sont réunis, ça devient beaucoup plus agréable, plus motivant".

"J'ai connu de très bonnes expériences, d'autres mauvaises. Dans le football on oublie vite ce qui se passe. Si on est dans le cercle tout le temps et qu'on en sort, c'est très difficile d'y retourner. À chaque fois que j'ai été confronté à cela dans ma carrière, je suis retourné à la base, renfilé le bleu de chauffe et je me suis mis à travailler différemment. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai besoin de faire", a-t-il ajouté pour justifier son retour au quatrième niveau national.

Jean-Pierre Papin affirme auprès de nos confrères qu'il sera un entraîneur "avec beaucoup de rigueur. J’aime la rigueur, j’aime l’exigence, j’aime le travail. Dans ma carrière, c’est ce qui m’a permis de passer beaucoup de caps. Je veux du jeu. Je veux jouer".