INVITÉ RTL - "On reste soudé", explique le défenseur de Toulouse Anthony Rouault

À 21 ans, Anthony Rouault dispute sa toute première saison dans l'élite. Champion de Ligue 2 avec Toulouse l'an passé, le défenseur savoure aujourd'hui la belle saison des Violets (11e après 27 journées). "Donner du plaisir à nos supporters, c'est déjà une première victoire avant le maintien. C'est notre objectif, mais pourquoi pas aller plus haut et accrocher le top 10".

Le TFC surfe sur la belle dynamique entamée la saison dernière. "On avait déjà cette cohésion, souligne le droitier de 1,86 m. Même dans les moments plus compliqués, on reste soudé". Anthony Rouault évoque aussi l'importance des supporters : "Depuis deux ans, c'est un soutien qui est incroyable".

Toulouse est aussi encore en course en Coupe de France et disputera sa demi-finale à Annecy (14e de Ligue 2) le 6 avril. La finale au Stade de France, un objectif et un souvenir pour Anthony Rouault, finaliste de la Gambardella avec Toulouse en 2019. "Ce serait une chance d'y retourner une deuxième fois avec les professionnels et conjurer le sort".

Il a failli arrêter le football

Produit de la formation Toulousaine, le natif de Villeneuve-sur-Lot est également un supporter du club avant d'en être un joueur. "Ma famille, et surtout mon père, était supporter de Toulouse. Et à côté, j'avais tous mes copains qui étaient pour les Girondins".

Dans cet entretien, Anthony Rouault se livre aussi sur le moment où il a failli arrêter le football, ses idoles dans le foot et ailleurs, et son goût prononcé pour la préparation physique. Une interview à écouter en replay.

