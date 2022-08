INVITÉ RTL - LOSC : "On ne peut pas risquer le futur d'un club", dénonce Olivier Létang

Olivier Létang revient en longueur sur la situation financière du LOSC, notamment depuis le départ de Gérard Lopez, ancien président du club, aujourd'hui à Bordeaux.



"Pour moi un président de club a une vrai responsabilité de prendre soin du club, de faire attention, et de le laisser dans de très bonnes conditions, explique le président du LOSC Lille sur RTL. On ne peut pas risquer le futur d’un club. La situation était très complexe. 370 millions d’euros de dettes. Une situation quasiment de cessation de paiement au mois de janvier 2021. Donc on est train de redonner une stabilité économique au club. Une bouffée d’oxygène."

Le président du club lillois poursuit : "On n’est pas encore complètement sains. Donc il nous reste encore une bonne partie du chemin à faire. Mais d’un point de vue économique le club va beaucoup beaucoup mieux qu’au mois de décembre 2020. Il y a eu un certain nombre de dossiers qui sont entre les mains de la justice. Il y aura des conséquences forcément. Mais c’est important encore une fois de redonner au LOSC une situation économique et juridique qui soit saine, tranquille, et qui lui permette d’envisager des lendemains radieux."

Interrogé également sur la première victoire convaincante du LOSC en Ligue 1 cette saison (4-1 face à Auxerre), l'ancien président du Stade Rennais souligne "un très bon état d'esprit" dans le groupe avec "une base très intéressante" mais encore "beaucoup de choses à améliorer".

On veut rendre fiers nos supporters Olivier Létang, le président du LOSC

Un groupe qui a changé avec l'arrivée de nombreuses recrues cet été lors du mercato : "On est très satisfaits et très contents des garçons et de l'effectif qu'on a aujourd'hui" précise Olivier Létang. Le président Lillois explique aussi que un ou deux départs sont à prévoir : "Yusuf Yazici et Isaac Lihadji sont amenés à partir".

Enfin, Olivier Létang a fixé les objectifs du LOSC cette saison, en rappelant qu'aujourd'hui "Lille est plus petit et moins riche économiquement que des clubs comme Paris, Lyon, Marseille, Monaco, Rennes ou Nice. Il faut être plus malin, plus agile. On veut participer à la compétition, avoir notre mot à dire et rendre fiers nos supporters", conclut Olivier Létang.

