INVITÉ RTL - AS Monaco : "On veut la 2e place", déclare Eliot Matazo

Engagés dans la course à la Ligue des champions, Eliot Matazo et ses coéquipiers monégasques commencent ce week-end leur sprint final : "Je sens le groupe très motivé. Toute l'équipe est galvanisée pour aller chercher le maximum possible" affirme le milieu de terrain. Lens, Lille, Lyon ou encore Rennes, le programme est chargé pour l'ASM : "C'est de très bons matchs à jouer, de belles affiches" confie Eliot Matazo, qui ne se limite pas qu'à l'objectif d'un podium : "On voit au-dessus, la deuxième place."

Arrivé sur le rocher à l'âge de 16 ans, Eliot Matazo fait partie des jeunes talents monégasques. À 21 ans, il est le présent et l'avenir du club de la principauté : "Je suis encore en apprentissage. Je suis sur une progression qui assez constante. Il me reste encore beaucoup de choses à aller chercher" confie l'international espoir belge. Dans cet entretien, Eliot Matazo évoque aussi la sélection, la Belgique et ses origines gabonaises.

