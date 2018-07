France-Uruguay : "Je veux mettre en garde tout le monde", lance Pirès

publié le 06/07/2018 à 13:15

Six jours après son spectaculaire succès en 8e de finale face à l'Argentine de Lionel Messi (4-3), l'équipe de France de football défie une autre nation sud-américaine en quart, vendredi 6 juillet (16h heure française) : l'Uruguay, deux fois, champion du monde en 1930 et 1950, plus récemment demi-finaliste en 2010 et 8e-de-finaliste il y a quatre ans.





"Je veux mettre en garde tout le monde, prévient Robert Pirès à un peu plus de trois heures de la rencontre : le match de l'Argentine, il est passé et il faut vite l'oublier parce que cet après-midi ce sera complètement différent". Principal argument de l'ancien joueur, âgé de 44 ans : l'Uruguay est "une équipe qui défend très bien, qui n'a pris qu'un seul but". Selon lui, "si l'Argentine a fait des erreurs face à nous, l'Uruguay ne fera pas la même chose".

Je sais qu'on aura la possession de balle Robert Pirès Partager la citation





"Je sais qu'on aura la possession de balle, poursuit l'ancien international français (79 sélections, 14 buts). Maintenant il va falloir être tranquille, patient, parce que le moindre espace il faudra bien l'utiliser". Surtout, le champion du monde 1998 estime qu'il faut "faire confiance à notre équipe, qui est plutôt bien (...) Je suis persuadé que si on est solide, si on est concentré et si on exploite la moindre opportunité on passera pour les demi-finales".