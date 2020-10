Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Olivier Giroud au Stade de France le 14 novembre 2019

et AFP

publié le 07/10/2020 à 17:00

Dans quel schéma ? Avec combien de champions du monde au coup d'envoi ? Deux jours après les retrouvailles des Bleus à Clairefontaine pour une (rare) séquence de trois rencontres en huit jours, une amicale et deux en Ligue des Nations, difficile de prédire quel sera le visage de l'équipe de France au coup d'envoi face à l'Ukraine, mercredi 7 octobre (21h10) à Saint-Denis.

Pour affronter la sélection dirigée par la légende Andrei Shevchenko depuis 2016, très amoindrie par le coronavirus (six joueurs touchés, voire ci-dessous), Didier Deschamps devrait offrir une 33e sélection à Steve Mandanda, habituel remplaçant de Hugo Lloris. Quatre autres joueurs semblent partants à 100% : Benjamin Pavard à droite, Dayot Upamecano en défense centrale, Kylian Mbappé et Olivier Giroud devant.

Laissé sur le banc de Chelsea ce week-end, l'avant-centre de 34 ans va ainsi honorer sa 100e sélection en équipe de France, dont il est l'actuel troisième meilleur buteur de l'histoire (40 buts) à une longueur seulement de Michel Platini - et 11 du recordman Thierry Henry. "C'est une immense fierté" d'atteindre cette barre symbolique, a-t-il confié, face à une équipe d'Ukraine qui lui rappelle de "très bons souvenirs", dans une allusion au barrage retour renversant (3-0) qui avait qualifié les Bleus pour le Mondial 2014.

5-3-2, 4-3-3, 4-4-2 ?

Pour le reste, le flou domine. Le schéma à trois défenseurs centraux sera-t-il reconduit ? Avec Clément Lenglet et Presnel Kimpemebe, Raphaël Varane étant ménagé ? Paul Pogba effectuera-t-il son retour au milieu après 16 mois d'absence ? Wissam Ben Yedder Antoine Griezmann ou Anthony Martial peuvent-ils être préféré à Antoine Griezmann ? La réponse tombera sur les coups de 20h.

Privé pour cette rencontre d'Adrien Rabiot, "cas contact" à la Juventus Turin, et de Léo Dubois, positif au coronavirus et remplacé numériquement par Ferland Mendy pour le reste du stage, Deschamps a promis qu'il allait tester de nouvelles associations de joueurs, offrir du temps de jeu aux uns et aux autres avec l'idée, déjà avancée en septembre, d'essayer des "choses différentes" à huit mois de l'Euro.

Pas question pour autant de galvauder ce match de préparation à la Ligue des nations, qui reprend dimanche 11 octobre (20h45) à Saint-Denis avec la réception du Portugal de Cristiano Ronaldo. "Peu importe les joueurs et le schéma, je veux garder notre état d'esprit collectif qui est notre force. On garde le même objectif, aller chercher les victoires à chaque fois, pas n'importe comment", a redit le sélectionneur français.

L'Ukraine avec son troisième gardien

Shevchenko, le Ballon d'Or 2004, est donc privé de six joueurs du Shakhtar Donetsk après une flambée de contaminations au sein de leur club : le gardien de but Andriy Pyatov et le milieu Taras Stepanenko, testés positifs, ainsi que quatre autres partenaires contraints à l'isolement.

Et comme deux autres portiers ont aussi été contaminés après de nouveaux tests réalisés mardi soir, c'est Georgiy Bushchan (Dynamo Kiev), le troisième et dernier gardien disponible dans la sélection, qui se retrouve propulsé dans les cages face aux champions du monde en titre.

France-Ukraine : les équipes de départ probables

France : Mandanda - Pavard, Upamecano, Lenglet, Kimpembe, Hernandez (ou Digne) - Kanté, Pogba (ou Tolisso) - Griezmann (ou Ben Yedder) - Mbappé, Giroud



Ukraine : Bushchan - Konoplya, Zabarny, Mykolenko, Sobol - Malinovsky, Kharatin - Zubkov, Shaparenko, Bezus - Yarmolenko