France-Pologne : "L'excès de confiance n'est pas bon dans le football", prévient Alain Boghossian

Pour ce match face à Pologne, Didier Deschamps devrait reconduire son onze titulaire face au Danemark (victoire 2 buts à 1), l'avantage d'avoir des références sur les deux premiers matches. Ce n'est donc pas maintenant l'heure de changer d'avis.

La France est clairement favorite de ce match, et elle a su montrer depuis le début de la compétition ses atouts offensifs et collectifs, mais également mentalement. Néanmoins, la Pologne est capable d'abnégation et sait défendre en bloc. Il va donc falloir faire preuve de patience, et ne pas se faire prendre en contre.

Un match pas si facile pour Alain Boghossian, qui explique que "l'excès de confiance n'est pas bon dans le football". Ainsi, il y aura deux scénarios : "Soit la France marque tout de suite et le match va se décanter, soit elle va se heurter à un mur."

