DÉBAT - Coupe du monde 2022 : voit-on l'équipe de France trop belle ?

La défaite face à la Tunisie (1-0) avec neuf changements au coup d'envoi n'a fait que confirmer cette impression : avec son 11 type, l'équipe de France semble en mesure d'aller loin dans cette Coupe du monde au Qatar. "Quand je la vois, je m'aperçois qu'il y a peut-être le meilleur joueur du monde (Mbappé, ndlr), estime Pascal Praud. Griezmann, Tchouaméni, Varane, Dembélé, Lloris, Rabiot, c'est très bon. Je ne la voit pas trop belle cette équipe de France".

"Le vernis est parfait, attention en dessous", juge de son côté Jean-Michel Rascol, rédacteur en chef au service des sports de RTL. "On a vu que les doublures n'étaient pas forcément au niveau. On va rentrer dans une compétition avec des matches a peut-être 120 minutes. Si Mbappé, Griezmann ou Hernandez se blesse, par exemple", les Bleus seront sérieusement amoindris".

"J'étais dans l'expectative avant le premier match, reprend Pascal Praud. Ce qui m'a plu dans cette équipe de France, c'est son état d'esprit et son niveau physique, et en plus un super joueur devant. Avec ces trois choses-là, tu peux voyager tranquille". Mais pour Jean-Michel Rascol, "le sport, c'est une leçon d'humilité. Avant même d'affronter un adversaire, on ne peut pas se montrer plus fort que lui".

