Coupe du monde 2022 : Amrabat, Amallah, Bounou... Qui sont les Marocains ?

Ils ont tenu tête à la Croatie (0-0), battus la Belgique (2-0), terminé à la 1re place du groupe F en confirmant face au Canada (2-1), éliminé l'Espagne en 8es (0-0, 3 tirs au but à 0) et créé un nouvel exploit retentissant en quarts face au Portugal (1-0). Premiers joueurs du continent africain qualifiés pour une demi-finale de Coupe du monde, les Marocains défient les Bleus, mercredi 14 décembre (20h) au lendemain de Croatie-Argentine. Mais qui sont ces "Lions de l'Atlas" ?

Vu de France, le plus connu du grand public est sans doute le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi (24 ans, 59 sélections), titulaire lors des cinq premiers matches de l'équipe de Walid Regragui (47 ans), sélectionneur en poste depuis... le 31 août dernier. Deux autres joueurs de Ligue 1 étaient présents au coup d'envoi face au Portugal : les Angevins Azzedine Ounahi (22 ans, 15 sélections), milieu à tout (bien) faire, et Sofiane Boufal (29 ans, 36 sélections), sur la gauche de l'attaque.

Lors de ce quart, le Brestois Achraf Dari (23 ans, 4 sélections) a remplacé le capitaine et défenseur central Romain Saïss (32 ans, 70 sélections). Lui aussi passé par Angers, l'actuel joueur de Besiktas est incertain pour la demi-finale face à la France après sa sortie sur civière et une blessure à une cuisse. Regragui devra aussi sans doute encore composer sans son autre défenseur central de métier, Nayef Aguerd (West Ham, ex Rennes et Dijon, 26 ans, 26 sélections) touché contre l'Espagne.

Inquiétude pour Ziyech

Jawad El Yamiq (30 ans, 16 sélections, Real Valladolid) se tient prêt, tout comme le latéral gauche Yahya Attiatallah (Wydad Casablanca, 27 ans, 8 sélections) si Noussair Mazraoui (Bayern Munich, 25 ans, 19 sélections) doit encore déclarer forfait. Selon l'ancienne star du Maroc, Aziz Bouderbala, Attiatallah "a été un des meilleurs contre le Portugal, sur son côté gauche. Et c'est lui qui fait la passe du but".

Ce but pour l'histoire a été l'œuvre de Youssef En-Nesyri (25 ans, 53 sélections), d'une tête smashée imparable placée en haute altitude. Depuis le début du tournoi, l'attaquant du Séville FC est entouré au coup d'envoi de Boufal et Hakim Ziyech (29 ans, 47 sélections), vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea en 2021. Mais ce dernier aura-t-il récupéré ? Il est apparu diminué physiquement en fin de match contre le Portugal.

Dans le secteur offensif, les autres options du sélectionneur des "Lions de l'Atlas" sont Zakaria Aboukhlal (Toulouse, 22 ans, 16 sélections), Walid Cheddira (Bari, 24 ans, 4 sélections), voire Hamdallah (Ittihad FC, 31 ans, 21 sélections). Rappelons que le Maroc doit se passer du Marseillais Amine Harit, forfait de dernière minute après sa grave blessure contre Monaco lors du dernier week-end avant le Mondial.

Sofyan "trois poumons" Amrabat

Reste le gardien et les milieux, deux secteurs dans lesquels le Maroc a bâti son épopée. Face à l'Espagne, le dernier rempart Yassine Bounou (Séville FC, 31 ans, 50 sélections), dit "Bono" (le surnom du chanteur de U2), a stoppé deux des trois tirs au but, l'autre étant repoussé par son poteau droit. En cinq matches, il n'est allé chercher le ballon au fond de ses filets qu'une seule fois... sur un but contre sans camp de Aguerd face au Canada.

Dans l'entrejeu, Selim Amallah (Standard Liège, 26 ans, 29 sélections), Sofyan "trois poumons" Amrabat (Fiorentina, 26 ans, 44 sélections) et Ounahi ont commencé quatre des cinq rencontres. La sentinelle Amrabat est l'une des révélations de la Coupe du monde pour son inépuisable activité, taclant, récupérant, relançant, commandant... "Ces joueurs formés en Europe (Amrabat aux Pays-Bas et Amallah en Belgique, ndlr) grandissent avec leurs équipes et avec l'équipe nationale", note Regragui. Les supporters des Bleus vont s'en apercevoir.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info