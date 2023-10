France-Écosse : l'équipe de France "est une valeur sûre", selon Alain Boghossian

Match amical ou pas, les Bleus n'ont pas fait de quartier mardi 17 octobre face à l'Écosse : une victoire 4-1 à Villeneuve-d'Ascq, où le Nordiste Benjamin Pavard a brillé, notamment en inscrivant un doublé. Une belle façon de conclure ce rassemblement où il n'y a pas grand-chose à rectifier selon Alain Boghossian, consultant foot de RTL. Selon lui, "c'est une valeur sûre l'équipe de France, elle a confirmé sa bonne forme".

"On a pu détacher 80% de cette équipe des Bleus, qui se sont vraiment imposés en tant que titulaires. Maintenant, on a quelques doutes sur le côté droit où Jonathan Clauss a été un peu en dessous de sa prestation face aux Pays-Bas. Et puis, entre Coman et Dembélé, pour l'instant on n'arrive pas à s'affirmer. Peut-être que Coman a marqué des points avec son but", ajoute l'ancien international.

"Dans les 80%, on a encore vu un Tchouaméni patron des Bleus. Et puis Pavard, qui est venu mettre un petit peu le doute en défense centrale. Avec ses deux buts, il a marqué des points, je pense face aux Écossais", dit-il.

