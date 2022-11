France-Danemark : une victoire et des certitudes pour les Bleus

L'équipe de France est une équipe résiliente, qui a su oublier les coups durs et les forfaits. Se qualifier dès le deuxième match permet de relâcher la pression dans les têtes, mais également de soulager les joueurs physiquement, avec une équipe qui devrait tourner au troisième match. C'est surtout le fin d'une malédiction, puisque quatre des cinq derniers Champions du monde avaient été éliminés dès la phase de groupe.

Avec son doublé samedi, Kylian Mbappé porte son total de buts à trois en deux matches dans la compétition, sept sur deux Coupes du monde. C'est déjà mieux que Thierry Henry, que Platini, que Zidane, à même pas 24 ans, Didier Deschamps dit de lui que c'est "une véritable locomotive." Surtout, il a un mental en acier, sans réussite pendant une heure, il a débloqué la situation sur une merveille de passe d'Antoine Griezmann.

Ce dernier est aussi l'un des points forts de Didier Deschamps. Il a su le garder sous tension, en l'utilisant depuis 69 matchs sans discontinuer. Antoine Griezmann, replacé au milieu du terrain, n'a plus marqué depuis un an en Bleu, mais il revit dans cette fonction où toute son intelligence peut parler.

Des garanties à tous les postes

Des joueurs ont donné des réponses individuelles très claires et très encourageantes, comme Adrien Rabiot, qui a l'épaisseur nécessaire au milieu de terrain. Ousmane Dembélé également, qui est enfin un joueur mature et complet, au-delà de son immense qualité technique. Et puis, il y a les jeunes : Dayot Upamecano par exemple, qui a su enchaîner deux matchs avec l'intensité et la concentration requises.

Tout cela est porté par une vraie énergie collective, comme l'explique Raphaël Varane : "Avant le match, on a insisté sur l'état d'esprit, la mentalité, sur le fait d'avoir cette rage de vaincre. Évidemment il y a des choses perfectibles, mais on va essayer de faire le maximum pour aller le plus loin possible." De retour de blessure, il a joué 75 minutes, sans alerte physique, donc tout va bien chez les Bleus.

Didier Deschamps a déjà prévenu qu'il y aurait beaucoup de changements pour le troisième match avec une qualification est assurée, mais également la première place, sauf énorme défaite. Le sélectionneur va pouvoir récompenser des joueurs comme Steve Mandanda, Youssouf Fofana et Matteo Guendouzi, ces deux derniers seront sûrement titulaires au milieu de terrain.

Raphaël Varane devrait jouer au moins une heure, pour reprendre du rythme. Concernant Kylian Mbappé, il devrait également débuter, lui qui veut marquer cette Coupe du monde de son empreinte.

