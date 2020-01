Football : pourquoi l'Écosse veut interdire les têtes chez les moins de 12 ans

publié le 17/01/2020 à 14:18

L'Écosse va-t-elle devenir la première nation en Europe à interdire le jeu de tête chez les footballeurs de moins de 12 ans, une mesure déjà prise par les États-Unis depuis 2015 ? La Fédération écossaise de football devrait trancher d’ici la fin du mois.

Selon des chercheurs de l'université de Glasgow, les anciens footballeurs auraient 3,5 fois plus de risques d'être atteints de démence. Des impacts répétés d'un ballon sur la tête avant l'âge de 12 ans tout particulièrement présente selon des risques certains.

Willy Stuart a mené cette étude. "On sait qu'il y a un lien entre blessure cérébrale et impact sur la tête, déclarait-il récemment à la BBC. Donc ça me paraît raisonnable de réduire les impacts non nécessaires lors de l'entraînement sans les interdire pendant les matches".

Même si le lien de cause à effet entre têtes et démence n'a pas été strictement prouvé,

des jeunes Écossais interrogés ne sont pas mécontents. "Quand on sera plus grand on pourra, estime l'un d'entre eux, mais quand est plus petit ça peut faire mal parce que ce sont des balles très dures, ça peut blesser".

Certaines voix dans le football écossais réclament de leur côté l'introduction de ballons plus légers aux entraînements pour que les jeunes apprennent la technique avec moins de risques.