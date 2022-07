Football : Canal + récupère les droits des coupes d'Europe de 2024 à 2027

Canal + vient de frapper un grand coup sur le marché de la diffusion des matchs de coupe d'Europe de football. La chaîne cryptée a annoncé mercredi avoir remporté la totalité des droits de diffusion de la Ligue des champions (C1), de la Ligue Europa (C3) et de la Ligue Europa Conférence (C4) jusqu'en 2027. Pour la première fois de son histoire, Canal diffusera l'intégralité des Coupes d'Europe.

"Très très heureux pour nos abonnés et nos équipes et très fier d'annoncer que @canalplus vient de remporter la diffusion de l'intégralité de la @ChampionsLeague de l'@EuropaLeague et de la @UEFAConference pour 2024-2027", a déclaré le président du groupe Canal +, Maxime Saada, sur son compte Twitter.

"Mbappé, Ronaldo, Messi, Benzema, De Bruyne, Lewandowsky, Salah, Mané, Neymar ... Les plus grands joueurs du monde, les plus beaus chocs européens et les meilleurs joueurs et clubs français: seulement sur Canal +", s'est réjoui peu après la chaine dans un communiqué.

Montant pas communiqué

Le montant de l'appel d'offres n'a pas été communiqué. Canal + et BeIn Sports avaient déjà récupéré en 2019 les principaux lots de la C1 pour 2021 – 2024. RMC Sport, diffuseur de la C1 depuis 2018, reste également co-diffuseur jusqu’en 2024. La chaine cryptée diffuse déjà également l'intégralité de la Premier League anglaise jusqu'en 2024/2025 en exclusivité.

