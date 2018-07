publié le 13/07/2018 à 15:50

Ils étaient les deux grands absents de la liste. Dimitri Payet et Laurent Koscielny, forfaits à la Coupe du Monde à cause d'une blessure, seront bel et bien présents lors de la finale opposant la France et la Croatie. Emmanuel Macron a en effet invité l'attaquant et le défenseur tricolore pour l'accompagner à Moscou.



Laurent Koscielny a déclaré forfait en raison d'une rupture du tendon d'Achille, le 3 mai, en demi-finale de l'Europa League, avec Arsenal. Il avait ensuite envoyé une lettre d'encouragements aux Bleus au début de leur stage. Dans ce courrier intitulé "J'ai confiance en vous, les gars", le défenseur écrivait : "L'important, dans une telle compétition, c'est d'abord de bien vivre ensemble. Tous ensemble, joueurs et staff".

Dimitri Payet avait, lui, dû renoncer après avoir rechuté d'une blessure à une cuisse lors de la finale d'Europa League perdue par l'OM le 16 mai contre l'Atlético de Madrid (3-0), où il a quitté le terrain après une demi-heure de jeu, en larmes.

Cette nouvelle semble, dans tous les cas, réjouir les Bleus. Interrogé sur ce sujet en conférence de presse, Antoine Griezmann a déclaré que leur présence sera "un petit plus". "Lolo et Dim étaient à l'Euro, c'étaient deux joueurs importants. Sans leurs blessures, ils seraient ici. Ça nous fera plaisir de les revoir, ce sera un petit plus pour aller chercher cette coupe", a déclaré le numéro 7 de l'équipe de France.



Le chef de l'État, qui s'entretiendra avec son homologue Vladimir Poutine avant la finale, avait déjà assisté mardi 10 juillet, à Saint-Pétersbourg, à la demi-finale victorieuse des Bleus face à leurs adversaires belges (1-0). Il avait été notamment accompagné par l'ancien international Jean-Pierre Papin et Guy Roux, l'entraîneur emblématique du club d'Auxerre.