publié le 31/07/2020 à 15:24

Après avoir gagné le Trophée des champions, le Championnat et la Coupe de France, le PSG peut renouer avec son omnipotence nationale en remportant, ce vendredi 31 juillet, la Coupe de la Ligue. À Lyon, il s'agit en revanche de mettre fin à huit années de disette et d'éviter une première saison sans coupe d'Europe depuis 1997.

Rudi Garcia croit l'exploit possible : "Ça fait trop longtemps que l'OL n'a pas gagné un trophée" regrette l'entraîneur lyonnais dont le club n'a plus remporté de titre depuis 2012 et atteint de finale depuis 2014.

"À Lyon, il n'y a que ça qui nous anime, c'est quelque chose de magnifique et de positif", a affirmé l'ancien de Lille et de Marseille, notant toutefois que son club fait figure "d'outsider" contre le PSG.

"Ils ont une équipe supérieure à la notre, mais on a aussi une équipe de très haut niveau, qui est en passe de se qualifier en quart de finale de la Champions League." L'Olympique Lyonnais doit encore disputer son huitième de finale retour contre la Juventus Turin, après avoir remporté le match aller 1-0.