FC Barcelone : les déboires financiers poussent les Français vers la sortie

La priorité du Barça reste Lionel Messi, mais la situation critique de ses finances compromet beaucoup de choses, dont l'avenir de plusieurs joueurs. Les jours des Français Antoine Griezmann et Samuel Umtiti sont comptés en Catalogne.

Libre de tout contrat depuis le premier juillet, la star argentine n’a toujours pas resigné, et les options du FC Barcelone sont plus que limitées en raison de sa masse salariale bien trop importante.

Dos au mur avec une dette s’élevant au-dessus du milliard d’euros, le FC Barcelone doit trouver rapidement des solutions pour réduire ses dépenses. Le président Joan Laporta doit dégraisser l'effectif pour se concentrer sur la mise en place du nouveau trio offensif composé de Lionel Messi, de l’ancien lyonnais Memphis Depay et de l’argentin Sergio Agüero, arrivé libre de Manchester City.

Les premiers départs ont été actés. Junior Firpo a été vendu 15 millions d’euros à Leeds, l’Américain Konrad de la Fuente s’en est allé du côté de l’OM pour un prix entre 3 et 4 millions, et le jeune défenseur français de 21 ans Jean-Clair Todibo a été bradé à Nice pour 8,5 millions. Mais cela ne suffit pas, et les Blaugrana doivent viser dans le haut du panier de leur effectif.

Pjanic, Griezmann et Umtiti sur la sellette

Formé à Metz et passé par Lyon, le Bosnien Miralem Pjanic ne devrait pas poursuivre l’aventure avec le FC Barcelone, seulement une saison après avoir rejoint la Catalogne. Du moins, c’est ce que souhaite le club. Le Barça a fait des offres pour le laisser partir libre, mais l’ancien de Ligue 1 n’a pas accepté les propositions du club. La Juventus, son ancienne maison, et d’autres clubs européens s’intéressent de près à son cas s’il venait à changer d’avis.

Antoine Griezmann aussi est un nom qui ressort dans les joueurs poussés vers la sortie. Le maître à jouer de l’Équipe de France a passé une saison en demi-teinte et le club, qui compose un nouveau trio d’attaque, ne veux plus s’encombrer du Français de 30 ans. L'affaire de la vidéo de lui et Ousmane Dembelé tenant des propos racistes a en plus embarrassé le club, sponsorisé par Rakuten, le géant de l'e-commerce japonais. Acheté 120 millions d’euros à l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann pèserait près de 20 millions dans la masse salariale selon les médias espagnols.

L'ancien Lyonnais Samuel Umtiti connaitrait le même destin. Le champion du monde 2018, miné par les blessures depuis, n’a presque pas foulé les terrains cette saison. Le club catalan cherche un moyen de licencier le Français de 27 ans, jusqu’à vouloir résilier unilatéralement le contrat du joueur, invoquant les nombreuses opérations que le défenseur a subies.