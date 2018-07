publié le 28/06/2016 à 20:34

"Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille." Ce mythique commentaire de Thierry Roland, lorsque la France a été sacré championne du monde en 1998, restera gravé à jamais dans les mémoires. Décriés, parfois adorés, les commentateurs ont un rôle fondamental pour retransmettre l'événement. Chacun d'entre eux possède un style différent. Quel est votre commentateur préféré ? Voilà la question posée à Louis Bodin, le monsieur météo de RTL, et Sidonie Bonnec, la présentatrice de La curiosité est un vilain défaut



"Bien évidemment, c'est Thierry Roland, affirme Louis Bodin. C'était une autre époque et un style de commentaire. Il pouvait s'emporter et oublier qu'il était à l'antenne devant des millions de téléspectateurs et y allait de sa critique, de son avis sur un joueur, un arbitre (...) On est dans une autre époque et on ne pourrait plus faire ça".

De son côté, Sidonie Bonnec a choisi un duo. "J'aime beaucoup le tandem Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, explique-t-elle. C'est moderne ce qu'ils font, il n'y a pas trop de digression. Moi j'aime bien quand c'est précis. En même temps, ils sont sympas et on a l'impression d'avoir deux bons copains dans notre salon. D'ailleurs s'ils veulent venir commenter le match dans mon salon, je leur fais de la place, il n'y a pas de souci".