publié le 27/06/2016 à 19:34

Après les affrontements entre supporters Russes et Anglais à Marseille le dimanche 11 juin, le gouvernement a décidé d'interdire la vente d'alcool dans les "périmètres sensibles" durant l'Euro 2016. Mais dans les stades français, cette pratique est bannie depuis longtemps. Faut-il autoriser la vente d'alcool dans les stades ? Voilà la question posée à Stéphane Bern, présentateur de À la Bonne Heure, et Vincent Parizot, le présentateur de RTL Midi.



"Aujourd'hui, on ne boit plus, fume plus dans les stades et je ne trouve pas cela dramatique. Je trouve même que c'est normal", affirme Vincent Parizot. "Il y a quelques années on pouvait boire des bières avec de l'alcool dans les stades mais ça ne correspond plus à l'état d'esprit actuel", ajoute le présentateur. De son côté,

Stéphane Bern n'y voit aucun inconvénient. "Je trouve que c'est mieux qu'on l'autorise parce qu'on l'autorise bien dans les loges VIP", analyse-t-il. "Plutôt que les supporters boivent en amont et qu'ils arrivent ensuite bourrés au stade, je trouve que c'est mieux si on pouvait contingenter (...) Je suis surtout pour la modération mais pas pour qu'on refrène les libertés individuelles" explique le présentateur.