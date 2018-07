publié le 31/05/2016 à 19:28

Mardi 31 mai les États-Unis ont tiré la sonnette d'alarme à leurs ressortissants étrangers qui souhaiteraient voyager en Europe cet été, en ciblant la France comme pays à risque en raison de l'organisation de l'Euro 2016 de football. "La France va accueillir le championnat européen de football du 10 juin au 10 juillet. Les stades de l'Euro, les 'fan zones' et tous les lieux qui diffuseront le tournoi en France et à travers l'Europe représentent des cibles potentielles pour des terroristes", a mis en garde le ministère américain des Affaires étrangères à travers une note.



L'avertissement du département d'État est destiné aux millions d'Américains qui se rendent en France et dans les pays voisins chaque été, et il survient à J-10 du début de l'Euro 2016 et le jour où des attentats étaient justement simulés mardi au Stade de France, près de Paris, l'un des lieux visés par les attaques jihadistes du 13 novembre dernier.

L'Euro et le Tour de France sont des cibles potentielles

"Nous alertons les ressortissants américains du risque d'attentats terroristes possibles à travers l'Europe, visant des événements importants, des sites touristiques, des restaurants, des centres commerciaux et les systèmes de transport", a encore mis en garde la diplomatie américaine. Le gouvernement fédéral s'inquiète ainsi du "nombre important de touristes visitant l'Europe durant l'été" et des "cibles plus importantes" pour des "terroristes prévoyant des attaques dans des lieux publics". Outre l'Euro-2016 de football, les États-Unis s'alarment aussi du Tour de France cycliste du 2 au 24 juillet, compétition extrêmement populaire pour les Américains, et pour lequel le gouvernement français à pris des mesures inédites.

Le ministère relève que les autorités françaises ont prolongé l'état d'urgence jusqu'à la fin du mois de juillet pour couvrir la période durant laquelle se tiendront ces compétitions sportives à résonance mondiale. Mais la France n'est pas le seul pays visé par les recommandations américaines. En effet, la Pologne qui accueillera les Journée mondiales de la jeunesse (JMJ) a renforcé sa sécurité et les contrôles aux frontières.