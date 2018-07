publié le 26/06/2016 à 09:00

Comme pour le match d'ouverture France-Roumanie (2-1), Didier Deschamps devrait faire confiance à son équipe type pour le premier match à élimination directe des Bleus dans "leur" Euro, dimanche 26 juin (15h) contre l'Irlande. Face à la Suisse (0-0), le sélectionneur avait fait tourner en attaque en lançant André-Pierre Gignac et Kingsley Coman aux places d'Olivier Giroud et Dimitri Payet. Ces deux joueurs ont manqué contre la Nati et devraient faire leur retour dès le coup d'envoi.



Malgré des performances globalement saluées, Yohan Cabaye et Moussa Sissoko vont a priori retrouver leur statut de doublure de N'Golo Kanté et Blaise Matuidi sur la pelouse du nouveau stade de Lyon. Avec une nuance de taille, toutefois : lors de la mise en place tactique effectuée à 24 heures du coup d'envoi, le milieu du PSG a été positionné à droite, laissant Paul Pogba sur son côté préféré, le gauche.

En ce qui concerne la défense, c'est du grand classique. Bacary Sagna, Adil Rami, Laurent Koscielny et Patrice Évra ont de fortes chances de débuter ensemble pour la 6e fois de suite (deux matches de préparation, trois de poules). Rami, sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune - comme Koscielny - a été ménagé jeudi 23 juin pour un coup sur un genou mais devait reprendre l'entraînement à deux jours de ce France-Irlande. Hugo Lloris sera bien évidemment dans les buts.

En face, l'Irlande devrait également opter pour un onze quasiment type. Le sélectionneur Martin O'Neill pourrait aligner exactement la même équipe qui s'est imposée contre l'Italie (1-0). Un succès qui leur a permis de décrocher leur place en 8es parmi les meilleurs troisièmes.

France-Irlande : les onze probables

Lloris (cap.) - Sagna, Rami, Koscielny, Évra - Matuidi, Kanté, Pogba - Griezmann, Giroud, Payet

Sélectionneur: Didier Deschamps (FRA)



Eire: Randolph - Coleman (cap), Duffy, Keogh, Ward - Hendrick, McClean, McCarthy, Brady - Murphy, Long

Sélectionneur: Martin O'Neill (IRL)



Arbitre : Nicola Rizzoli (ITA)

Le tableau final de l'Euro 2016 Crédit : Vincent LEFAI Thomas SAINT-CRICQ Paz PIZARRO / AFP