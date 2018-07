publié le 27/06/2016 à 12:58

On le craignait et c'est arrivé au cours d'un match tendu. Adil Rami et N'Golo Kanté ont pris un carton jaune lors du huitième de finale de l'Euro face aux Irlandais et sont automatiquement suspendus pour le quart de finale à venir face à l'Islande. Mais ce qui doit être un casse-tête pourrait finalement être l'occasion pour enfin lâcher les chevaux et faire de l'équipe de France l'équipe offensive que ses joueurs lui permettraient d'être.



Adil Rami, rappelé afin de pallier l'absence de Raphaël Varane, n'a pas réussi à lever tous les doutes qui l'accompagnent à ce niveau de la compétition et Didier Deschamps va devoir tenter autre chose. La situation de Kanté est différente. Le milieu de Leicester a été irréprochable et n'a dû son carton jaune qu'à un milieu désorganisé qui l'a mis dans une situation à risque. Son absence pourrait toutefois rebattre certaines cartes et amener des changements salvateurs.

Et si la vie était mieux sans Rami, finalement ?

Didier Deschamps est sans doute plus inquiété aujourd'hui par la suspension d'Adil Rami que par celle de Kanté. En cause, l'absence d'un défenseur axial droit en remplacement du Sévillan. Mais est-ce un si gros problème que ça ? Koscielny pourrait glisser dans l'axe droit et Eliaquim Mangala viendrait sans doute prendre l'axe gauche. Le défenseur de Manchester City n'est pas Jérôme Boateng (défenseur central de l'Allemagne, ndlr) mais a livré de belles prestations avec les Citizens cette saison dans un rôle de stoppeur pur. Dur sur l'homme, rugueux, physique, il assurera l'essentiel. "À l'entraînement j'essaye d'éviter les contacts avec Eliaquim", a indiqué Antoine Griezmann à propos de son coéquipier, pour souligner sa dureté dans les impacts. Pas vraiment un poète, il peut se montrer sérieux et sobre. Et ce serait déjà parfait.



Le réel problème de Mangala sera de couvrir les espaces dans le dos de Patrice Evra, mais le retour de forme physique de Matuidi permettra d'avoir un coup de main dans ce domaine. Didier Deschamps a une semaine pour travailler une nouvelle association en charnière (on voit mal Umtiti, qui compte 0 sélection, être utilisé). Devant des équipes d'un autre standing, les errements de Rami auraient pu coûter cher. Les Bleus pourraient gagner en efficacité avec Mangala.



Mettre les joueurs à leur meilleure place

Et si Didier Deschamps choisissait de garder une formation semblable à celle de la seconde période de France-Irlande pour mieux protéger cette équipe ? Pogba légèrement plus en retrait pour soigner la relance d'une défense techniquement déficiente, Matuidi sur la gauche du Turinois, Payet complètement libre et un trio Coman, Giroud et Griezmann, ce dernier plus près de l'axe. Une version avec Sissoko sur la droite pour donner des garanties avant que Coman ne vienne dynamiter la défense adverse pourrait être une bonne alternative. Deschamps cédera-t-il à cette tentation ?



Le sélectionneur sait qu'il a des atouts dans sa manche mais devrait aussi se rendre compte que le 4-3-3 est bancal et exploite mal les qualités de ses joueurs. Un peu bloqué par les statuts des uns et des autres pour la composition du 11 de départ, le coach tâtonne pour les mettre dans les meilleures conditions. Les suspensions pourraient bien lui donner l'occasion d'un remaniement des hommes mais pourquoi pas d'un ajustement tactique. Encore un, certes. Mais si, cette fois, il s'agissait du bon ?

Euro 2016 : le tableau de la phase finale Crédit : AFP