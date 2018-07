publié le 29/05/2016 à 08:05

À deux semaines du coup d'envoi de l'Euro de football 2016, 62% des Français jugent que les stades seront bien sécurisés pendant la compétition, qui aura lieu du 10 juin au 10 juillet prochain, selon notre sondage Odoxa pour RTL et Winamax. Même s'ils étaient 72% à le penser il y a un mois, une nette majorité de Français fait confiance aux autorités pour assurer la sécurité dans les 10 stades qui accueilleront les matches.



Mais c'est une confiance qui s'érode puisque c'est 10 points de moins qu'il y a deux mois. Depuis, le contexte social a été chargé. Chaque jour, policiers et gendarmes sont mobilisés pour encadrer les différentes mobilisations contre la loi Travail. Sécurité des rassemblements Nuit Debout, déblocage des raffineries, manifestations partout en France, les forces de l'ordre ont, le 17 mai dernier, exprimé leur ras-le-bol face à ce qu'ils appellent "la haine du flic".

Mais cette perte de confiance s'explique également par le raté de la sécurité lors de la finale de la Coupe de France au Stade de France le 21 mai. Ce qui était largement présenté comme un exercice grandeur nature avant le début de l'Euro a été marqué par de nombreux dysfonctionnements : fumigènes, pétards, et problèmes de circulation dans le stade.

Sondage réalisé par Internet les 26 et 27 mai 2016, selon la méthode des quotas, sur un échantillon de 1.018 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Le climat sera plus sécuritaire que festif pour une majorité des Français.