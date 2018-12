Étoile Rouge Belgrade-PSG : découvrez les compos probables

publié le 11/12/2018 à 15:30

Thomas Tuchel va-t-il reconduire le même 11 de départ que celui aligné face à Liverpool le mercredi 28 novembre pour ce match décisif à Belgrade ? À une exception près, c'est la tendance qui se dessine, au sein d'un 4-4-2 modulable selon les situations de jeu. Thomas Meunier serait préféré à Thilo Kehrer pour occuper le couloir droit.



À la veille de la rencontre, Neymar a pu participer normalement à l'entraînement collectif. Le Brésilien, qui souffrait des adducteurs ces derniers jours, devrait donc bien être associé aux trois autres joueurs offensifs phares du PSG cette saison, Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Angel Di Maria. Marquinhos et Marco Verratti pourraient former la paire de milieux défensifs, Adrien Rabiot et Julian Draxler prenant place sur le banc.

Dans les buts, devant le public bouillant du stade Marakana, Gianluigi Buffon sera préféré à Alphonse Areola. Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Juan Bernat son attendus en défense aux côtés de Meunier. La rencontre sera arbitrée par l'Écossais William Collum (39 ans). Paris décrochera son billet pour les 8es de finaleà coup sûr en cas de succès. Sinon, il faudra regarder ce qui se passe entre Liverpool et Naples en Angleterre.

Contexte brûlant

Étoile Rouge Belgrade : Borjan - Stojkovic, Degenek, Babic (ou Savic), Rodic - Jovicic, Jovancic - Ben, Marin, Srnic - Pavkov (ou Boakye)



PSG : Buffon - Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Di Maria, Verratti, Marquinhos, Neymar - Mbappé, Cavani