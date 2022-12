L'Espagne supprime la TVA sur les produits de première nécessité pour compenser l'inflation

En Espagne, le prix des produits alimentaires a augmenté de 15% en un an. Pour enrayer l'inflation, le gouvernement socialiste a annoncé mardi 27 décembre une nouvelle série de mesures destinées à faire baisser directement le ticket de caisse des courses. Principal levier : la TVA est totalement supprimée sur les aliments considérés de première nécessité.

Plus de TVA sur le pain, la farine, le lait, les œufs, les fruits et légumes et les féculents. C'est l'annonce phare du premier ministre espagnol pour continuer à lutter contre la hausse des prix. Un geste fort qui sera en vigueur au moins jusqu'à la fin du mois de juin 2023. "Le gouvernement a approuvé diverses mesures pour soulager les familles. Réduire la TVA de 4% à 0% pour tous les aliments de première nécessité et de 10% à 5% sur les huiles et les pâtes", a expliqué le chef du gouvernement espagnol mardi.

Un chèque de 200 euros sera également octroyé aux familles dont les revenus ne dépassent pas les 27.000 euros par an, soit un peu plus de 4 millions de personnes. Autres mesures, la gratuité des trains de banlieue est maintenue ainsi que la réduction de la TVA sur l'électricité et le gaz. En revanche, la ristourne de 20% sur le litre de carburant touche à son terme, sauf pour les professionnels du transport routier. Les agriculteurs recevront pour leur part des aides directes pour faire face à la hausse des engrais.

Avec cette nouvelle série de mesures, Madrid aura déboursé au total 45 milliards d'euros pour tenter de contrer l'inflation. Pour rappel, en France, la TVA sur les produits de première nécessité est de 5,5%.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info