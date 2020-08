Eric Abidal limogé par le FC Barcelone de son poste de directeur sportif

publié le 18/08/2020 à 22:43

Il paye les derniers résultats de son club. L'ex-international français Eric Abidal quitte le FC Barcelone, où il exerçait depuis juin 2018 en tant que secrétaire technique, a annoncé le club dans un communiqué.

"Le club tient à remercier publiquement Éric Abidal pour son professionnalisme, son engagement, son dévouement et la nature étroite et positive de sa relation avec tous les membres de la famille blaugrana", a réagi le club dans un communiqué, assurant que le départ du Français avait été conclu d'un commun accord.



Ancien défenseur des Blaugranas entre 2007 et 2013, Eric Abidal semble être victime des dernières déconvenues du FC Barcelone, notamment en Ligue des champions où le club s'est incliné 2-8 contre le Bayern Munich, samedi 15 août 2020 à Lisbonne. Barcelone n'avait plus encaissé cinq buts ou plus lors d'une rencontre européenne depuis plus de cinquante ans, avait noté le journal L'Équipe.

[DERNIÈRE MINUTE] Accord trouvé concernant la rupture de contrat d'Éric Abidal https://t.co/bPhqQ9IRJM — FC Barcelona (depuis 🏟) (@fcbarcelona_fra) August 18, 2020

Bien sûr, Eric Abidal quitte club au même moment que l'entraîneur Quique Setién. Mais au-delà des derniers résultats, le Français paye aussi ses choix en terme de recrutements ces dernières années. L'attaquant français Antoine Griezmann n'arrive pas à s'imposer depuis son arrivée de l'Atletico Madrid en juillet 2019 (15 buts en 48 matchs), tout comme son compatriote Ousmane Dembélé, trop fréquemment blessé.