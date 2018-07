Le FC Barcelone a-t-il acheté un foie illégalement pour Éric Abidal ?

publié le 04/07/2018 à 12:59

Éric Abidal a-t-il reçu un "foie illégal" acheté par le FC Barcelone ? Les forces de l'ordre espagnoles auraient intercepté au moins quatre appels suspects en avril 2017 de Sandro Rosell, l'ancien président du club, selon le journal El Confidencial mercredi 4 juillet. Des conversations dans lesquelles il admettrait implicitement avoir acheté un foie au joueur.



En 2011, le joueur français originaire de Saint-Genis-Laval près de Lyon, souffre d'une tumeur au foie et doit être opéré. Son cancer s'aggrave en 2012, et il doit cette fois-ci subir une greffe de foie.

À l'époque, le FC Barcelone affirme que c'est un cousin nommé Gérard qui a fait le don de foie à Éric Abidal. Aucune autre information n'est communiquée sur le donneur, officiellement pour préserver son anonymat.

Si tu es assis ici en train de me parler, c'est parce que quelqu'un t'a acheté un foie Interlocuteur de Sandro Rosell, à propos d'Éric Abidal Partager la citation





Dans les conversations téléphoniques interceptées, l'interlocuteur de Sandro Rosell rapporte une conversation avec le joueur dans laquelle il lui reprochait son manque de reconnaissance envers le club. "Si tu es assis ici en train de me parler, c'est parce que quelqu'un t'a acheté un foie", affirme-t-il lui avoir dit.



Le joueur, passé par l'Olympique lyonnais, a quitté le FC Barcelone en 2013, avant de prendre sa retraite un an plus tard. Les écoutes de Sandro Rosell, aujourd'hui en détention, étaient effectuées dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent. Une enquête indépendante a été ouverte pour trafic d'organes.