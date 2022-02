Équipe de France : Giroud à nouveau double buteur avec le Milan, les internautes demandent son retour

Crédit : Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Sur un nuage. Olivier Giroud n'en finit plus d'impressionner les observateurs du championnat italien, et pourtant, le serial buteur de Premier League, passé en Italie cet été du côté de Milan n'a jamais vraiment arrêté de marquer des buts. Ce mercredi soir en coupe d'Italie, le Français a de nouveau inscrit un doublé à San Siro contre la Lazio de Rome (4-0) en moins de 4 minutes, tout comme dans le derby milanais contre l'Inter (2-1) trois jours auparavant.

Le Tricolore n'a certes pas marqué les buts les plus difficiles de sa carrière, parfaitement servi devant le but, mais il a confirmé sa belle forme en l'absence de Zlatan Ibrahimovic, de nouveau forfait en raison de sa gêne au tendon d'Achille. Toujours plus à l'aise dans son jardin à San Siro, l'ex-attaquant de Chelsea y a inscrit l'intégralité de ses dix buts sous le maillot rossonero (7 en Serie A, 3 en Coupe).

Absent de la liste de Didier Deschamps en Bleu depuis l'Euro 2021, Olivier Giroud, qui a payé les pots cassés de la mauvaise performance de la sélection alors qu'il n'a presque pas joué, pourrait bien faire réfléchir le sélectionneur à propos d'une nouvelle convocation. C'est en tout cas le souhait de plusieurs internautes qui demandent son retour sur les réseaux sociaux.

Olivier Giroud est pour rappel toujours le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en activité avec 46 buts inscrits en 110 sélections, seul Thierry Henry a fait mieux dans l'histoire avec 51 buts en 123 apparitions. Souvent comparé à Karim Benzema, les profils des deux joueurs sont pourtant loin d'être similaires et pourraient offrir à Didier Deschamps une vraie alternative. Benzema et Giroud ont également brillé les quelques fois où ils ont été alignés en ensemble au coup d'envoi d'une rencontre.

Il va falloir patienter jusqu'à la fin du mois de mars, période à laquelle aura lieu le prochain rassemblement des Bleus, pour savoir si Giroud sera rappelé.