Arnaud Nordin (gauche) et Odsonne Édouard (droite), lors du match Slovaquie-France le 15 octobre 2019

publié le 17/10/2019 à 06:05

La meilleure défense, c'est l'attaque. C’est la leçon qu'aurait pu tirer l'entraîneur Sylvain Ripoll, de l'étrange match qui a vu les Bleuets s'imposer 3 à 5 en Slovaquie, le 15 octobre dernier. Malgré quelques erreurs défensives en seconde période, l'équipe de France des moins de 21 ans a pu compter sur un quatuor offensif de folie, emmené par le jeune attaquant du Celtic Football Club : Odsonne Édouard.

Avec la sélection, le droitier semble marcher sur l'eau. Au cours de ses quatre premiers matchs avec les Espoirs, il marqué à neuf reprises, soit trois doublés et un triplé. Et le buteur n'en est pas à son coup d'essai, en 2015 il a déjà remporté la coupe d'Europe u-17 avec la sélection, inscrivant trois buts en finale contre l'Allemagne.

Formé au Paris Saint-Germain, le natif de Guyanne s'est exilé en Écosse, à Glasgow, cet été. Fort d'une belle saison 2018-2019 chez les Bhoys, en prêt, il a décidé de s'engager définitivement avec les Vert et Blanc pour s'assurer du temps de jeu. Un choix qui semble lui réussir, encore une fois ses statistiques parlent pour lui : pour sept matchs disputés, il compte cinq réalisations et deux passes décisives.

Odsonne Édouard en mode triplé !



Slovaquie 🆚 @equipedefrance espoirs #SLOFRA en ce moment sur CANAL+SPORT ! #LateFC pic.twitter.com/Ove6fOQRmE — Canal Football Club (@CanalFootClub) October 15, 2019

La génération 98 arrive en force

Bonne nouvelle pour Didier Deschamps, Odsonne Édouard, et son rendement offensif impressionnant, n'est pas l'unique grand joueur en-devenir de sa génération. Pour l'instant, il n'est même pas le meilleur. Et pour cause, la concurrence est rude.

En effet, 1998, sainte année pour le football français, a également vu les naissances de Jeff Reine-Adéalïde, de Jonathan Ikoné, du défenseur Dayot Upamecano, d'Houssem Aouar et bien sûr de Kilyan Mbappé. Des joueurs au potentiel hors du commun, dont certains se sont déjà imposés au plus haut niveau. Même s'il est nécessaire de rester prudent, on se souvient de la génération 87, l'avenir de l'Équipe de France semble assuré, Olivier Giroud peut partir en retraite l'esprit tranquille.