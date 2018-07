publié le 30/09/2016 à 16:45

Didier Deschamps a effectué un ajustement dans la liste des 23 Bleus appelés pour disputer les rencontres face à la Bulgarie (7 octobre) et aux Pays-bas (le 10 octobre). Le défenseur du FC Barcelone Jérémy Mathieu a été remplacé par le joueur de Valence Éliaquim Mangala dans la liste de l'équipe de France pour les matches de qualifications pour le Mondial 2018, a annoncé vendredi 30 septembre la Fédération française de football. Appelé dans la première liste communiquée jeudi, Mathieu a été remplacé "au terme d'un échange" entre le joueur de 32 ans et le coach, sans préciser la raison du forfait.



Gravement blessé au genou en mars, Mathieu (32 ans, 5 sélections) avait décidé de se faire enlever son ménisque pour revenir à temps pour participer à l'Euro organisé en France. Membre de la liste des 23, il avait finalement été remplacé par Samuel Umtiti après une nouvelle blessure au mollet juste avant la préparation. Éliaquim Mangala, qui a fait partie de la liste du championnat d'Europe, semblait distancé par Koscielny, Varane, Umtiti, Rami et désormais Laporte dans l'esprit du sélectionneur.