Giroud, Rabiot, Dembélé... Les absents de la liste de Didier Deschamps

publié le 29/09/2016 à 19:20

Le sélectionneur de l'équipe de France a dévoilé la liste des joueurs qui affronteront la Bulgarie et les Pays-Bas avec quelques surprises. Comme pressenti depuis quelques jours, Olivier Giroud n'est pas du voyage. L'attaquant d'Arsenal est blessé à un orteil. Depuis le début de la saison, le Gunner ne fait pas partie des plans d'Arsène Wenger qui lui préfère le Chilien Alexis Sanchez à la pointe de l'attaque. L'attaquant de 30 ans doit se contenter de quelques minutes de jeu en fin de match. Titulaire pendant l'Euro 2016, l'ancien montpelliérain risque de ne pas être assez pour être compétitif aux yeux de Didier Deschamps. "Olivier a repris plus tard, il y a la situation en club où son entraîneur peut faire des choix différents. Il a eu une première blessure quand il est rentré contre le PSG, une deuxième quand il est rentré contre Chelsea. C'est peu probable qu'il puisse être disponible pour ce week-end et depuis le match qu'il a joué avec nous en Biélorussie, il a eu 80 minutes de jeu sur trois matches. (...) L'important c'est d'avoir des joueurs à 100%."



C'est un peu moins surprenant, Karim Benzema ne retrouvera pas l'équipe de France lors de ces deux confrontations. On pouvait tout de même s'attendre à une convocation du Madrilène suite à l'absence de Giroud mais Didier Deschamps a tranché autrement. Écarté de la sélection depuis "l'affaire de la sextape" impliquant son coéquipier Mathieu Valbuena, l'ancien lyonnais n'est prêt de porter de nouveau le maillot Bleu. Le sélectionneur a justifié son choix en conférence de presse jeudi 29 septembre. "Je fais des choix et quand je fais des choix, peu importe le joueur, je fais des choix pour ce que considère être le bien de l'équipe de France."



Rami et Umtiti blessés, Dembélé et Rabiot avec les Espoirs

L'un a pris la place de l'autre durant l'Euro 2016, Samuel Umtiti et Adil Rami sont forfaits pour ce rassemblement. Le défenseur du FC Barcelone souffre d'une entorse du genou contractée à l'entrainement. Une mauvaise nouvelle pour l'ancien lyonnais qui s'était imposé comme titulaire à la fin de l'Euro. Aymeric Laporte a été appelé en renfort.

Même chose pour Adil Rami. Le joueur du FC Séville est sorti blessé samedi 17 septembre contre Eibar (1-1), touché à une cuisse. Didier Deschamps ne veut pas prendre de risque et en a profité pour rappeler Jérémy Mathieu.



Ousmane Dembélé et Adrien Rabiot étaient attendus dans le groupe mais le sélectionneur français a préféré les laisser à la disposition de l'équipe de France Espoirs. Les Bleuets jouent un match important contre l'Irlande du Nord pour les qualifications pour le prochain championnat d'Europe Espoirs en 2017 et ces deux joueurs sont des éléments clés chez les jeunes. Il faudra peut-être attendre la prochaine trêve internationale pour voir Rabiot et Dembélé dans le groupe de Didier Deschamps.