publié le 26/02/2017 à 20:13

L'Olympique de Marseille s'est largement incliné face au Paris Saint-Germain (1-5) en clôture de la 27e journée de Ligue 1, dimanche 26 février. Pressés par les Parisiens dès le coup d'envoi, les joueurs de Rudi Garcia n'ont jamais réussi à mettre le pied sur le ballon au cours d'une rencontre à sens unique. Il n'a pas fallu plus de 6 minutes pour que la bande de Javier Pastore, titulaire en Ligue 1 pour la première fois depuis le mois de septembre, ne trouve la faille dans la défense olympienne. Sur un coup-franc de Marco Verratti, Thiago Silva dévie le ballon de la tête pour trouver Marquinhos au second poteau (0-1).



Le second but du Paris-Saint-Germain est symptomatique de la supériorité des visiteurs ce dimanche. Sous les regards impuissants des Marseillais, Verratti transperce d'une passe le milieu de terrain olympien et trouve Javier Pastore à l'entrée de la surface. L'Argentin démontre alors qu'il n'a rien perdu de sa technique et dévie subtilement le ballon pour Cavani, à la limite du hors-jeu, qui conclut par un piqué parfait (16e).

En seconde période, Lucas (49e), Julian Draxler (61e) et Blaise Matuidi (72e) viendront aggraver le score. Si le but de Rod Fanni (70e) sauve l'honneur de l'Olympique de Marseille, les joueurs de Rudi Garcia quittent la pelouse la tête basse au coup de sifflet final. L'OM Champions Project accuse encore un retard conséquent sur son rival parisien.

Le film de la soirée :

91e - Benoît Bastien siffle la fin du match et de la déroute olympienne.



87e - Di Maria lance astucieusement Ben Arfa dans la profondeur, mais Fanni parvient à freiner l'attaquant au métier.



85e - Julian Draxler multiplie les débordements dans son couloir mais ne parvient pas à trouver ses coéquipiers, plus rares dans la surface.



81e - Cavani cède sa place à Ben Arfa pour le dernier changement parisien. C'est la première fois que l'ancien olympien affronte l'OM avec le maillot du PSG.



79e - Sur un corner, Sakai réussit à place sa tête, mais Trapp capte facilement la balle.

77e - Les premiers supporters présents au stade Vélodrome quittent les tribunes.



76e - Dimitri Payet trouve le poteau sur une joli frappe enroulée.



74e - Lucas cède sa place à Di Maria.



72e - Blaise Matuidi marque le cinquième but du PSG. Marco Verratti se promène dans la surface et passe en retrait vers le Français. Il envoie une jolie frappe dans la lucarne droite de Pelé.



71e - But de Rod Fanni. Maxime Lopez manque une reprise de volée qui arrive directement sur le défenseur français. D'une demie-volée il trompe Trapp et réduit la marque.



69e - Cavani envoie une lourde frappe au-dessus de la lucarne gauche de Pelé.



68e - Jamais Paris n'a gagné par quatre buts d'écart au stade Vélodrome.



63e - Paris a tiré 18 fois aux buts pour 12 cadrés.



61e - But de Julian Draxler ! Thomas Meunier déborde plus vite que tout le monde son côté droit et centre fort devant le but. L'Allemand, de l'autre côté de la surface, arrive plus vite que Sakaï et envoie le ballon au fond des filets.



59e - Le ballon circule vite d'un but à l'autre. Matuidi est décalé dans la surface par Draxler mais sa frappe est boxée par Pelé en corner. Ça ne donne rien.



59e - Le corner est joué en deux temps et c'est Sakaï qui centre. Trapp repousse des deux poings.



58e - Corner pour Marseille obtenu par Lopez.



57e - Kurzawa, très en forme ce soir, prend l'avantage dans le duel aérien mais Pëlé est une nouvelle fois sur la trajectoire du ballon.



56e - Corner pour Paris obtenu par Lucas.



55e - Julian Draxler entre à la place de Javier Pastore.



54e - Kurzawa déborde côté gauche et frappe. Pelé détourne en corner.



52e - Rémy Cabella entre à la place de Clinton Njie.



50e - C'est le neuvième but de Lucas cette saison en Ligue 1.



49e - Troisième but du PSG ! Lucas se jette plus vite que Vainqueur sur un centre de Kurzawa et envoie un pointu dans le petit filet de l'OM. 3-0.



48e - Alors que Rudi Garcia a sorti Patrice Évra à la mi-temps pour faire entrer Henri Bedimo.



47e - Première occasion pour Javier Pastore qui s'appuie sur Marco Verratti et enroule un ballon bien trop centré pour inquiéter Pelé.



46e - Début de la seconde période. Les Marseillais engagent.



45e - C'est la pause au Vélodrome. Les sifflets du stade raccompagnent les deux équipes. Après 20 grosses premières minutes du PSG, les débats se sont légèrement rééquilibrés mais Paris est supérieur dans cette première période.



43e - La frappe du Réunionnais est contrée par le mur de Kevin Trapp.



43e - L'OM pousse avant la pause. Payet obtient un coup-franc dans l'axe mais assez lointain.



40e - Pastore déborde Thauvin sur le côté gauche et centre vers Cavani. Le numéro neuf parisien s'élève très haut mais manque de force pour marquer.



37e - Patrice Évra écope du premier carton jaune après une faute sur Lucas. Le capitaine de l'OM subie les accélérations du Brésilien.



36e - Thiago Silva voit son but refusé. Il propulse un coup de tête puissant bien arrêté par Pelé. Le ballon revient sur Cavani qui tire sur le poteau encore une fois repris par le capitaine. Le numéro neuf était hors-jeu. C'était chaud devant le but de l'OM.



36e - Le PSG buteur précoce ce soir.

1982 - Paris n’avait plus inscrit 2 buts aussi rapidement face à Marseille tcc depuis le 6 avril 1982 (Coupe de France). Envol. pic.twitter.com/RNoQJ5b28a — OptaJean (@OptaJean) 26 février 2017



35e - Cavani tente un lob à 15 mètres des buts. Le ballon ne redescend pas assez vite et sort des limites du terrain.



34e - Le corner est repoussé par la défense du PSG.



34e - Corner pour Marseille qui joue mieux depuis quelques minutes.



32e - Morgan Sanson, Henri Bedimo et Rémy Cabella sont déjà à l'échauffement.



30e - Deuxième chaude occasion pour l'OM. Payet tire un long coup-franc entre la défense et Trapp mais personne n'est au second poteau pour réceptionner le centre de l'international français qui file le long du poteau gauche parisien.



26e - Marseille, entreprenant et relativement haut sur le terrain au coup d'envoi, joue désormais un peu plus bas et laisse le PSG construire son jeu.



25e - Les Parisiens ont déjà cadré quatre frappes en 25 minutes de jeu. Marseille 0.



25e - Edinson Cavani a marqué son 26e but cette saison en Ligue 1.



23e - Quelle occasion manquée par Lucas. Il profite d'une glissade d'Évra pour défier Pelé en face-à-face. Malgré la présence de Cavani seul dans l'axe, il préfère tirer et perd son duel.



22e - Le PSG possède le ballon à 58% du temps.



21e - Les Parisiens ne reculent pas. Marseille est touché par ce début de rencontre.



16e - But de Cavani ! Quelle action du PSG. Marco Verratti trouve Javier Pastore dans l'axe de la défense marseillaise. Le milieu argentin, d'une subtile déviation, envoie Cavani face à Pelé. "El Matador" termine l'action d'une balle piquée.



14e - Dimitri Payet arme sa première frappe enroulée. Dans sa position préférentielle, il provoque Meunier et frappe à quelques centimètres du but.



10e - Les Marseillais sont en retard dans les duels et font beaucoup de fautes.



8e - Ouverture du score de Marquinhos ! Verratti frappe un long coup-franc sur la tête de Thiago Silva qui remise directement dans l'axe. Le défenseur brésilien, seul au second poteau, marque de la tête dans le but vide.



3e - Premier déboulé de Meunier sur son côté droit. C'est repoussé par Fanni.



2e - Plus de 65.252 spectateurs ont rempli les tribunes pour ce "Classique".



0e - Le coup d'envoi est donné par les Marseillais.



21h00 - Les tifos des deux virages du stade Vélodrome au moment de l'entrée des joueurs.



20h59 - Benoit Bastien est l'arbitre de la rencontre.



20h56 - Les joueurs entrent sur la pelouse.



20h45 - Le PSG n'a plus perdu face à son adversaire du soir depuis 13 rencontres.



20h40 - L'ambiance déjà très chaude 20 minutes avant le coup d'envoi.

20h35 - L'entrée des joueurs de l'OM pour leur échauffement.



20h30 - Les premiers fans se sont présentés sur le parvis du stade dès 15h. Des échauffourées ont d'ailleurs éclatées plus tôt dans l'après-midi autour de l'enceinte.



20h26 - L'ambiance est déjà chaude au Vélodrome. Une grande partie du stade est déjà remplie par les supporters, et ce depuis 20h.



20h25 - La saison dernière le PSG l'avait emporté sur le score de deux buts à un.



20h20 - Le onze de Rudi Garcia (4-3-3) : Pelé - Sakaï, Fanni, Rolando, Évra (cap.) - Lopez, Vainqueur, Anguissa - Thauvin, Njie, Payet.



20h15 - La composition du PSG (4-3-3) : Trapp - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva (cap.), Kurzawa - Verratti, Rabiot, Matuidi - Lucas, Cavani, Pastore.



20h00 - Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live commenté du choc entre l'OM et le PSG.

L1-27e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 24 février :

Nantes - Dijon : 3-1

Nice - Montpellier : 2-1



Samedi 25 février



Guingamp - Monaco : 1-2

Lille - Bordeaux : 2-3

Nancy - Toulouse : 0-0

Rennes - Lorient : 1-0

Angers - Bastia : 3-0



Dimanche 26 février :

Saint-Étienne - Caen : 0-1

Lyon - Metz : 5-0

Marseille - Paris