publié le 28/05/2017 à 20:30

Le retour de Benjamin Moukandjo n'y a forcément rien fait. Absent pour blessure lors de la manche aller, jeudi 25 mai dernier (2-1), le Camerounais n'est pas parvenu à faire basculer le match au stade du Moustoir dimanche 28 mai. Au terme d'un match nul, les Troyens ont donc validé leur montée en Ligue 1. Il rejoigne donc les promus Amiens et Strasbourg dans l'élite la saison prochain.



Au terme d'un match très accroché, et malgré des assauts répétés dans les dernières minutes, les hommes de Bernard Casoni ne sont jamais parvenus à tromper un Samassa impérial ce soir. Les Troyens, qui ont fait preuve de beaucoup de solidarité sur la pelouse du Moustoir, peuvent également remercier Herelle et Giraudon, la charnière défensive auboise, qui a réalisé un match parfaitement solide.

Le direct :

90e+4 - L'arbitre siffle la fin de la rencontre ! Lorient ne se sauvera pas cette fois et sera relégué en Ligue 2. Troyes rejoint donc Amiens et Strasbourg en Ligue 1.



90e+3 - Hérelle chipe de justesse un ballon adressé à Aliadière, C'est le dernier corner du match pour Lorient !



90e+2 - Les Troyens défendent maintenant à 10 dans les derniers instants du match.



90e+1 - Les Merlus font le siège devant les cages de Samassa, mais l'ESTAC tient bon.



89e - Le quatrième arbitre annonce trois minutes de temps additionnel minimum.



88e - Les hommes de Bernard Casoni ont confisqué le ballon et obtiennent un 11e corner, sans succès.



86e - Le défense troyenne repousse coup sur coup deux corners lorientais. Les visiteurs récupèrent le cuir après une faute de Ciani dans la surface de Samassa.



85e - Cabot contraint Samassa à une parade qui a dû donner chaud aux supporters troyens.



83e - Samuel Grandsir a la balle du break au bout du pied, mais sa frappe n'est pas assurée et facilement captée par Lecomte.

80e - Confais remplace Darbion. Troyes joue tout pour la défense.

80e - Mickaël Ciani frappe de la tête mais lui non plus ne parvient pas à marquer.



78e - Moukandjo est à la réception d'un coup franc de Mvuemba. Malgré son bon placement, il ne cadre pas sa tête piquée.



75e - Romain Philippoteaux sort pour laisser sa place à Jérémie Aliadière. Le FCL joue désormais avec trois attaquants de pointe.



72e - Lorient joue rapidement un corner mais la tentative échoue complètement. Coup franc contre les Merlus et carton jaune pour Philippoteaux.



71e - Benjamin Nivet remplace Adama Niane. Grandsir passe attaquant.



70e - Jimmy Cabot est parfaitement positionné pour marquer mais sa frappe n'est toujours pas cadrée.



66e - Cafu remplace Mesloub.



65e - Mesloub et Moreira tente tous deux leur chance mais ça ne fini toujours pas au fond.



63e - Philippoteaux dribble Cordoval qui le fauche ensuite. Carton jaune et très beau coup franc.



62e - Troyes joue désormais dans ses 40 derniers mètres.



61e - Stéphane Darbion prend un carton jaune, le 2e pour l'ESTAC.



60e - Mvuemba est en parfaite position de frappe mais son contrôle est mauvais. Il laisse le temps, aux défenseurs troyens, de revenir défendre.



58e - Lorient repasse en 4-4-2 avec Moukandjo et Waris en attaque.



57e - Cabot, milieu offensif, remplace Lautoa, milieu défensif.



57e - Majeed Waris se débarrasse de son défenseur grâce à une protection de balle magnifique. Sa frappe, dans la foulée, est trop enlevée.



55e - Les premiers sifflets descendent des tribunes du stade du Moustoir.



54e - Troyes se crée plusieurs occasions. Lorient domine toujours mais se montre moins impérial en défense.



47e - Darbion, de son côté gauche, tente un centre qui se transforme en tir. Lecomte est surpris mais a le temps de se replacer.



46e - Coup d'envoi de la seconde période.



45e - C'est la pause à Lorient. Les Merlus dominent mais sont trop brouillons dans la surface adverse. Les Troyens jouent en contre.



42e - Corner pour l'ESTAC après une frappe contrée de Niane. Il est dégagé par Moukandjo.



41e - Le Goff est bien décalé sur son côté gauche mais son centre ne trouve pas preneur.



38e - Les Merlus profite d'un bon coup franc de Mvuemba mais Samassa boxe le ballon.



36e - Waris répond dans la foulée. Sa tentative croisée passe devant le but de Samassa sans créer de danger pour le gardien troyen.



35e - Herelle puis Giraudon touche chacun le ballon sur un coup de pied arrêté. La balle sort de l'aire de jeu mais les Lorientais n’étaient pas concentrés sur cette occasion.



33e - Niane écope du premier carton jaune de la partie.



32e - Troyes vient d'effectuer ses deux plus franches occasions. De quoi lui donner confiance.



31e - Niane manque une très belle occasion après un contrôle magnifique. Dingomé, dans la foulée, tente une reprise de volée mais elle n'est pas cadrée.



30e - Grandsir tacle Philippoteaux et concède un corner. Samassa bloque tranquillement le ballon.



28e - Les Lorientais sont toujours dominants mais manquent de précision dans le dernier geste.



27e - Walid Mesloub saigne et doit laisser ses partenaires temporairement à dix.



24e - Troyes et Cordoval concèdent un nouveau corner. Philippoteaux manque sa reprise de volée.



23e - Mvuemba botte un coup franc indirect. Personne ne touche le ballon, Samassa dégage en corner. le danger est ensuite dégagé.



21e - Moukandjo manque une frappe alors qu'il était en parfaite position. À dix mètres des buts, plein axe, il envoie son ballon trop haut. Quel manqué !



18e - Niane frappe spontanément. C'était surprenant mais non cadré.



16e - Le Camerounais tente une feuille morte mais le ballon ne redescend pas assez vite.



15e - Waris obtient un superbe coup franc, dans l'axe et juste après la surface de réparation. Moukandjo pose le ballon.



14e - Les débats s'équilibrent. Les Troyens sont bien en place.



9e - Premier danger pour Lorient. Grandsir déborde côté droit et centre fort devant le but. Lecomte est sur la trajectoire mais lâche le ballon en corner. Ce dernier ne donne rien.



6e - L'ESTAC subit les attaques lorientaises.



4e - Benjamin Moukandjo touche le poteau ! Sur un corner tiré par Mvuemba, il coupe la trajectoire du ballon au premier poteau et prend tout le monde de vitesse.



3e - Lorient joue vite vers l'avant et tient, pour l'instant, le ballon.



2e - Premier contact litigieux, dans la surface de réparation, entre Giraudon et Moukandjo.



1e - Début de la rencontre, les Lorientais engagent.



20h55 - Les deux équipes entrent sur la pelouse du stade du Moustoir.



20h50 - Les clubs de division inférieure sont sortis vainqueurs de 71% des précédents barrages.



20h45 - À domicile, Lorient est resté inviolé sur un de ses 16 derniers matches.



20h40 - Le onze de l'ESTAC :

Voici le XI troyen face au @FCLorient pour le match retour des #BarragesLigue1 #FCLESTAC pic.twitter.com/K3HRrdOEDB — ESTAC Troyes (@estac_officiel) 28 mai 2017



20h35 - Voici l'équipe alignée par Bernard Casoni :



20h30 - Bonjour à tous et bienvenue pour ce live du barrage retour entre Lorient et Troyes.